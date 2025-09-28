Vecinos de 9 de Julio valoraron el paseo cultural por hitos históricos de la ciudad

Durante la tarde de este sábado y luego de una lluvia que se dio durante la madrugada y mañana, medio centenar de vecinos pudieron sumarse al recorrido de la jornada cultural, impulsada por Amigos del Patrimonio Histórico y Arquitectónico de la Cuidad, junto al Grupo de Intercambio de Idiomas 9 de Julio.

La caminata por los distintos sitios históricos, segun se informo reunió a un buen número de vecinos interesados en conocer de cerca la riqueza arquitectónica y patrimonial de la comunidad. En ese sentido destacaron que la propuesta se convirtió en un verdadero acontecimiento ciudadano que conjugó historia, memoria y participación colectiva.

A lo largo del trayecto, los participantes se detuvieron en diez lugares de especial valor patrimonial, donde Florencia Fredes Lauret, Nora Fredes Lauret, Marilina Paoli Teruggi, Patricia Marino, Kris Poratti, María Inés Aramburu, Gloria Tapia y Héctor Iaconis fueron los encargados de guiar en cada uno de los lugares que a continuación se mencionan:

1. Edificio Almacén/Centro «San Cayetano».

2. Palacio Municipal.

3. Sucursal del Banco de la Provincia.

4. Círculo Italiano – Tienda «Blanco y Negro».

5. Hotel «Cruz de Malta» y «Plaza Hotel».

6. Logia Masónica.

7. Casa de Anastasio Prieto – ISETA.

8. Escuela N° 1.

9. Antigua sede de la Corporación Municipal.

10. Plaza General Belgrano.

El recorrido culmino en la Plaza General Belgrano, donde se compartió una mateada comunitaria como cierre de la jornada.