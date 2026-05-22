El automovilismo tendra su actividad desde hoy vienres 22 y hasta el lunes 25

Desde el AutomotoClub Nuevejuliense inforarmo que se espera vivir un fin de semana largo histórico en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio y distintos puntos de la ciudad, con propuestas para todos los amantes del automovilismo.

La llegada de las agrupaciones “Glorias del TC” e “Inmortales del TC”, sumado al espectáculo del Turismo Promocional, despertó un enorme interés entre fanáticos, expilotos y familias que ya anticipan jornadas cargadas de pasión, historia y velocidad en el escenario nuevejuliense.

La actividad comenzará el viernes 22 de mayo desde las 18 horas con la gran exposición de autos históricos en Plaza Belgrano, donde entre 35 y 40 vehículos estarán exhibidos para el público.

El sábado 23, desde las 10 y hasta las 17 horas, el Autódromo Ciudad de 9 de Julio será sede de la actividad en pista de “Glorias del TC” e “Inmortales del TC”, con cerca de 55 autos girando durante toda la jornada. El ingreso general al predio será gratuito, mientras que el acceso a boxes tendrá un valor de $2000. Menores de 10 años ingresan sin cargo.

Por su parte, el Turismo Promocional llegará al autódromo Guillermo “Yoyo” Maldonado para disputar dos jornadas de intensa actividad.