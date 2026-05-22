La Intendente Gentile recibió a la nueva Jefe Regional de Inspección

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió este jueves 21 a la nueva Inspectora Jefa Regional de Educación, Region 15, Gladys Caligaris, en un encuentro institucional donde se dialogó sobre distintos aspectos vinculados al fortalecimiento del sistema educativo en la región, y que acompañaron la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, ademas de la Sub Secretaria de Deportes, Cultura y educación, Julia Cereigido, y la directora de Educación, Marisa Poratti.

Segun un informe municipal, durante la reunión se abordaron proyectos conjuntos, la actualidad educativa del distrito y diferentes líneas de trabajo orientadas a continuar acompañando a las comunidades educativas, promoviendo acciones articuladas entre Provincia y Municipio.

Asimismo, ambas autoridades destacaron la importancia del trabajo coordinado para generar más oportunidades para estudiantes y docentes en Nueve de Julio y la región.