La nadadora nuevejuliense Rocio Gonzalez compite en Santiago del Estero

El natatorio olimpico «Madre de Ciudades» de la ciudad de Santiago del Estero es escenario de la competencia de mas de 500 nadadores de todo el pais en las categorias Cadetes y Juveniles, buscando asi el pase al Torneo Nacional de Natación y del que esta compitiendo la nadadora de 9 de Julio, Rocio Gonzalez representando al Club Junin, donde realiza sus entrenamientos y competencias.

La joven nadadora nuevejuliense llego este ultimo miercoles acompañada por sus padres y entrenador, y en dialogo con El Regional Digital comento que es una competencia que esta esperando, ya que el objetivo es llegar al torneo mayor, para el cual ya logro una plaza, donde este jueves en la categoria 50 metros pecho, donde clasifico tercera en la serie y 16 en la general. Tambien compitio en 100 metros libres, donde en la serie termino 7ma. y 32 en la general.

Rocio detallo que en su caso compite en Cadetes 2, y para llegar aqui se logrando la clasificacion en distintas competencias en la provincia representando al Club Junin, que esta federado. Eso me fue permitiendo mejorar los tiempos de clasficacon y hoy llego a este nacional.

La juvenil de 9 de Julio, comento que su objetivo es lograr la clasificacion para un torneo nacional, sobre el cual no se conoce aun la fecha y lugar, pero se trabaja para llegar alli, sostuvo.

En cuanto a la competencia para hoy viernes 22 y sabado 23, competira en 50 metros libre, 100 metros pecho y 50 metros y 100 metros espalda. Rocio no es la unica nadadora del Club Junin, con ella tambien viajo Thiago Garnier representando al club Ciudad de Junín.

Finalmente, Rocio Gonzalos expreso su total agradecimiento al Club Liberdad, donde ella nacio en lo deportivo y que permitio junto a otras personas, en esta oportunidad llevar acciones para generar los recursos economicos para el viaje y estadia en Santiago del Estero, para la competencia. Estoy totalmente agradecida las personas que compraron rifas y nos estuvieron ayudando como regalos o también dinero para que yo pueda venir acá y poder pagar mis necesidades, resalto la joven.