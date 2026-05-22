Programa «Decisión Niñez»: Se seleccionaron proyectos locales

En el marco del programa provincial Decisión Niñez, una iniciativa que promueve la participación de niñas, niños y adolescentes en la construcción de propuestas para sus comunidades, y al que la

Municipalidad de Nueve de Julio adhirió tiempo atrás, se procedió ayer a efectuar la selección de proyectos locales que representarán al distrito en las sucesivas instancias regionales.

El referido programa, correspondiente al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia está destinado a jóvenes de entre 8 y 17 años, quienes pueden presentar proyectos colectivos orientados a

mejorar su barrio o localidad, con el acompañamiento de una persona adulta.



La propuesta busca que las ideas de las niñeces y adolescencias tengan un rol activo en la definición de políticas públicas, con financiamiento provincial para su concreción.

En este marco, desde el municipio se invitó a participantes a acercar sus iniciativas, las cuales tienen un impacto comunitario directo, y están pensadas para beneficiar a otros chicos y chicas del distrito.



Tras las distintas etapas, que incluyeron instancias de presentación, selección y posterior implementación de las propuestas elegidas, permitiendo que los propios jóvenes participen en cada

paso de la decisión, resultaron seleccionados el proyecto “El encuentro” de la Escuela Secundaria 14 de Morea, sobre revalorización del espacio público; “Dispensador de agua caliente con energía solar”, presentado por la EEST Nro. 1 y el CEC Nro. 2, con un proyecto sobre abordaje del bullyng en Escuela y los barrios a través del taekwondo.