172º Aniversario: La Bolsa de Cereales destacó avances en materia económica y reafirmó la necesidad de profundizar reformas para fortalecer al agro

La Bolsa de Cereales celebró su 172° aniversario, con la presencia del Presidente de la Nación, integrantes del gabinete nacional, autoridades, dirigentes y representantes del sector agroindustrial. Durante el acto, el presidente de la entidad, Ing. Agr. Ricardo Marra, reafirmó la vigencia de la misión histórica de la institución, fundada en 1854, enfocada en promover confianza, transparencia y seguridad jurídica para la producción y el comercio. En su discurso, repasó el escenario económico actual, destacó el potencial del sector agroindustrial y planteó los desafíos estructurales necesarios para consolidar el crecimiento.

Marra señaló la importancia del proceso de estabilización macroeconómica y normalización de variables económicas, destacando que la previsibilidad resulta una condición indispensable para impulsar inversión, producción y desarrollo. Asimismo, valoró las medidas orientadas a mejorar el funcionamiento de los mercados, reducir restricciones y fortalecer la inserción internacional de la Argentina.

En ese marco, remarcó que el agro vuelve a mostrar su capacidad de respuesta al lograr una campaña agrícola récord. “Cuando el clima acompaña y las señales económicas mejoran, el agro argentino vuelve a mostrar toda su capacidad de respuesta”, afirmó, subrayando el impacto del sector en el empleo, la inversión y el desarrollo federal.

El presidente de la Bolsa de Cereales sostuvo que la estabilidad alcanzada representa un paso importante y que resulta estratégico seguir trabajando para fortalecer la competitividad y sostener el crecimiento de largo plazo.

En ese sentido, Marra advirtió que la carga tributaria sigue siendo elevada y que las retenciones aún condicionan la competitividad. Si bien elogió la decisión del Gobierno Nacional de avanzar en la baja de la presión fiscal, hizo un llamado directo a las provincias y municipios a acompañar este proceso: «Resulta indispensable que provincias y municipios acompañen ese proceso mediante una revisión de las cargas tributarias”. Al respecto, expresó su preocupación por la proliferación de tasas locales recaudatorias que no ofrecen una contraprestación concreta.

Asimismo, calificó como prioritaria la rápida adjudicación de la Vía Navegable Troncal bajo el esquema de 25 años impulsado por la Nación, así como la modernización del régimen de cabotaje y el avance de las licitaciones ferroviarias de cargas para mitigar los costos de las grandes distancias del país.

El dirigente cerealista destacó el rol histórico del conocimiento en el agro y respaldó el proyecto de ley de biocombustibles que se debate en el Senado como un paso positivo para incentivar inversiones y generar competencia.

En el plano global, el Ing. Agr. Ricardo Marra ponderó que Argentina posee un activo estratégico único al ser un exportador eficiente en una región de paz. Celebró la agenda externa del Gobierno, haciendo mención especial a las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea y EFTA , y la reciente apertura de la agregaduría agrícola argentina en Vietnam, mercado clave para el futuro comercial.

Para cerrar, Marra destacó la fluida articulación público-privada construida junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y elogió el trabajo federal y unificado que realizan las siete Bolsas de Cereales y Comercio del país para fijar posiciones técnico-institucionales compartidas.

«A 172 años del nacimiento de nuestra Bolsa, renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, profesionalismo y vocación de diálogo. La Argentina necesita acuerdos e instituciones fuertes para contribuir al desarrollo económico del pais”, concluyó Marra.