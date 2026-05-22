Fuga, vuelco y contrabando: Insólito hallazgo de figuritas del Mundial

Una escena de extrema tensión se vivió en plena alta montaña cuando un control de Gendarmería Nacional derivó en una persecución a toda velocidad que terminó con un fuerte choque, un vehículo destruido y un cargamento de albumes y figuritas del Mundial 2026 en el interior del rodado.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este martes sobre la Ruta Nacional 7, en inmediaciones de Punta de Vacas, cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” detectaron un automóvil Ford Focus que circulaba desde Chile en condiciones llamativas, con las luces apagadas y maniobras erráticas.

De inmediato se desplegó un operativo de seguimiento por la zona montañosa, mientras se alertaba a dependencias cercanas ante la posibilidad de una evasión a gran escala. La persecución terminó pocos kilómetros más adelante, cuando el vehículo fue encontrado volcado sobre la banquina, completamente dañado.

En el interior del habitáculo, los efectivos rescataron al único ocupante, un hombre de nacionalidad peruana, que se encontraba atrapado y con signos de desorientación. Según las primeras observaciones en el lugar, presentaba indicios compatibles con una intoxicación al momento del hecho.

UN CARGAMENTO MILLONARIO

Pero el operativo dio un giro inesperado durante la inspección del vehículo: entre los restos del impacto y el interior del rodado, los uniformados hallaron decenas de cajas con mercadería vinculada al Mundial 2026, incluyendo álbumes y miles de paquetes de figuritas, presuntamente ingresados de manera ilegal al país.

El cargamento, valuado en más de 17 millones de pesos, fue inmediatamente secuestrado junto al automóvil.

Por orden de la Fiscalía Federal de Mendoza, el caso fue caratulado como infracción al Código Aduanero. El conductor quedó detenido y trasladado a una dependencia policial, mientras se avanza en la investigación para determinar si se trata de una operación de contrabando organizada o un intento individual de evasión fronteriza que terminó de la peor manera en la ruta andina.