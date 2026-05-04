Las mujeres tamberas y queseras nuevamente protagonistas en TodoLáctea

El encuentro que se concretará en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco (Córdoba), tiene como objetivo construir un espacio de diálogo y conocimiento protagonizado por las mujeres involucradas en la actividad.

La convocatoria es para todas: productoras, propietarias, ordeñadoras, trabajadoras, técnicas y especialistas dedicadas a la actividad tambera en Argentina.

El programa propone lo siguiente:

14:00 hs Apertura. Bienvenida e introducción a la jornada.

14:15 hs | Exposición de Ana Niño, médica veterinaria y comunicadora de Rafaela. Ana es referente en la temática quesera. Actualmente trabaja en la reconstrucción de la historia de las mujeres en la lechería.

14:45 hs | Ronda de productoras. Duración total: 30 minutos

Modalidad: 3 intervenciones de 10 minutos cada una

Guadalupe Sorzana de Zapala, Neuquén. Fue productora en Buenos Aires y, tras una nueva etapa personal, inició un tambo en Zapala, donde hoy elabora quesos y dulce de leche.

Adriana Kizur de Villa Ángela, Chaco, productora de tambo caprino. Elabora quesos y leche fluida. Adriana es médica veterinaria y productora

Rocío Acosta Productora de San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe. Tambera desde los 17 años con su pareja. Ordeñan 85 vacas y obtienen unos 2.100 litros diarios.

15:30 hs Taller de trabajo

Espacio de intercambio en grupos. La moderación correrá por cuenta de la licenciada Ana Laura Campetella

Metodología: Las participantes se organizan en grupos de 10. Cada grupo elegirá una moderadora y una relatora/expositora para luego compartir las conclusiones en plenario.

Preguntas disparadoras propuestas:

¿Qué desafíos enfrentan hoy las mujeres para ocupar espacios de decisión dentro de la actividad lechera?

¿Qué creen que tienen que mejorar en sus tambos / empresas para no afectar al ambiente o tener un impacto más positivo en términos ambientales?

¿Cuál es la situación de cada una en un contexto de precios frenados y cuál es su poder de negociación?

17:15 hs Puesta en común. Lectura y socialización de conclusiones de cada grupo.

17:45 hs Cierre. Síntesis final y cierre de la jornada.

Link de inscripción: https://forms.gle/8dPwDfYZfhPxsbUB9