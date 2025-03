Valentina Fernandez, la primera Preparadora Fisica del Futbol de 9 de Julio

El pasado domingo 23 por la 17º fecha del futbol de la Liga Nuevejuliense de Futbol, en la disputa entre San Martin y Dudignac, en el banco de suplente de la visita se destaco por tener entre sus integrantes, una mujer. Su función no se conocía, al menos para este periodista, hasta que se levanto del banco, se acerco al técnico, llamo a dos jugadores y junto a ellos dio dio instrucciones de entrenamientos.

En el futbol local ya se conoce la participación de la mujer, jugándolo, en el rol de arbitro de futbol, y ahora la primera mujer en ser Preparadora Física de un equipo de Primera División A del futbol local, es la Profe, Valentina Fernández.

Acerca de Valentina, ya en alguna oportunidad habíamos plasmado artículos de su persona relacionada con el deporte, en su caso como Pelotaris, ya que en el 2021 fue convocada por la Selección Argentina de Pelota Paleta, mientras cursaba sus estudios como profesorado de educación física.

A mí aquí me llega la propuesta el año pasado, en junio, cuando el ex DT., Pablo Gómez, me dice que no tenían profe para trabajar con el plantel de primera, por lo que le dije que estaba disponible, esto surgió en junio y los entrenamientos ya habían arrancado en julio, recordó en dialogo con El Regional Digital.

La Preparadora Física del Dudi, reconoció que nunca había manejado un desafío de esa magnitud, por lo que me fui interiorizando en el tema, mirando vídeos. Gracias a dios también tuve un profe en Bolívar de fútbol, donde me fue dando una mano, aconsejándome por dónde tenía que llevar el lado de los jugadores, que no es fácil, como vos decís, al ser mujer y tener 40 jugadores o incluso más, por ahí se hacía complicado, pero bueno, mediante vídeos, ayuda de gente extra que me conocía, me fui interiorizando más en el tema y bueno, hoy seguimos», celebro.

Según Valentina, la dificultad estaba mas en sus «miedos», «no estaba acostumbrada a manejar 40 jugadores, venia trabajando con otras edades y otro nivel de exigencia», puntualizo.

Valentina reparte su tiempo entre jugar Pelota Paleta, Padel, el trabajo en un gimnasio, entrenar futbol a chicos de 4 a 8 años del futbol infantil de Dudignac y aseguro «los jugadores conmigo no tengo nada para decir, siempre se portaron excelente conmigo, nunca una falta de respeto. Yo también desde el primer día de trabajo les dije que si el día de mañana no les gustaba algo, que se acerquen a hablar conmigo, con el DT, que todo se puede arreglar, pero fue difícil para mí, puertas adentro, por el miedo de cometer algún error, de ser la primera experiencia como profe, con lo que implica ser la preparadora física de un plantel de primera», remarco.

Los trabajos de entrenamiento físico del equipo del Dudi, que no viene teniendo un buen torneo, son tres veces a la semana con dos horas de trabajo.

Termina la charla con Valentina y queda claro que la cosa no es por inclusión, si por capacidad, y la Profesora Valentina Fernández lo demuestra con creces, es la primera en el futbol local y la primera de muchas que seguramente se animaran y lo demostraran, si un Cuerpo Técnico, las convoca.