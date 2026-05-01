Castraciones caninas y felinas: Nuevo profesional y lugar de atención en 9 de Julio
La Municipalidad de 9 de Julio informa que el médico veterinario Leonardo Andrés Álvarez asumió como nuevo titular del área la Dirección General del Albergue Canino y Zoonosis, dando continuidad a las acciones que se vienen desarrollando en materia de salud animal.
En este marco, se continúa con la campaña de castraciones de caninos y felinos, que se lleva adelante en el predio del ex CAPS Alborada, ubicado en la intersección de Heredia y Sarmiento. Dichas instalaciones fueron renovadas y adaptadas para realizar estas prácticas veterinarias.
Se recomienda a quienes deseen realizar consultas o solicitar turnos, comunicarse al teléfono celular 2317-407450, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas.
La iniciativa tiene como objetivo promover el cuidado responsable de mascotas y el control de la población animal, contribuyendo a la salud pública y al bienestar de toda la comunidad.
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