Castraciones caninas y felinas: Nuevo profesional y lugar de atención en 9 de Julio

La Municipalidad de 9 de Julio informa que el médico veterinario Leonardo Andrés Álvarez asumió como nuevo titular del área la Dirección General del Albergue Canino y Zoonosis, dando continuidad a las acciones que se vienen desarrollando en materia de salud animal.

En este marco, se continúa con la campaña de castraciones de caninos y felinos, que se lleva adelante en el predio del ex CAPS Alborada, ubicado en la intersección de Heredia y Sarmiento. Dichas instalaciones fueron renovadas y adaptadas para realizar estas prácticas veterinarias.

Se recomienda a quienes deseen realizar consultas o solicitar turnos, comunicarse al teléfono celular 2317-407450, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas.

La iniciativa tiene como objetivo promover el cuidado responsable de mascotas y el control de la población animal, contribuyendo a la salud pública y al bienestar de toda la comunidad.