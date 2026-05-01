Productores de 16 distritos analizan recurrir a la Justicia por los caminos rurales

Como una bola de nieve, el reclamo de los productores rurales de la provincia de Buenos Aires por el estado de los caminos rurales sigue creciendo y se manifiesta cada vez más en la Justicia. Cansados de reclamarles a sus respectivos municipios, muchos ruralistas están en pie de guerra, y tras una serie de victorias judiciales, los juicios prometen multiplicarse.

Ocurre que los productores nucleados en las Sociedades Rurales del Sudeste, que agrupa a ruralistas de 16 municipios del interior bonaerense, se reunieron para analizar la viabilidad de llevar a la Justicia sus reclamos por la falta de mantenimiento de los caminos que conectan sus campos con las rutas y entre sí.

Cada municipio cobra una tasa específica a los ruralistas para destinar esos recursos, en todo o en parte, a mantener en condiciones la red vial. Generalmente se la denomina “tasa vial” o “tasa por servicios esenciales”. El problema es que en muchos distritos los productores no ven que lo abonado se traduzca en una contraprestación adecuada. Por eso se quejan.

En Azul y en Daireaux, sendos grupos de productores rurales entablaron recientemente demandas contra los respectivos municipios, y en ambos casos, los fallos judiciales les dieron la razón, obligando a las comunas a devolver lo cobrado ante la falta de retribución en forma de arreglos y mantenimiento general de la red vial.

En varios otros municipios, como Hipólito Yrigoyen, Baradero y Azul, la Justicia también falló en favor de ruralistas patrocinados por el abogado Pablo Abdón Torres Barthe que reclamaban, no (todavía) la devolución del monto abonado en concepto de tasa vial, sino información sobre en qué se usaba el dinero que habían puesto. Torres Barthe también representa a ruralistas de Necochea que buscan ir por la misma vía.

Ahora, las Rurales del Sudeste se plantean ir también a la Justicia en algunos o todos los municipios donde tienen representación. Mantuvieron una reunión en Rauch, donde analizaron las alternativas de una vía judicial para sus reclamos.

A ese cónclave fue invitado el abogado Jorge Moroni, que logró los fallos favorables en Azul y Daireaux, y que asesoró a los ruralistas sobre los diferentes abordajes judiciales que pueden emprender.

Moroni explicó que hay tribunales con magistrados “probos y prácticos para resolver” en su favor bajo el precepto de que todas las tasas municipales deben tener una contraprestación efectiva para que su cobro sea válido.

La Sociedad Rural de Rauch elaboró un proyecto para eliminar la tasa en el distrito, sin éxito. En el encuentro se debatió la conveniencia de agotar primero las instancias administrativas en los municipios respectivos antes de entablar demandas judiciales.

El propio municipio de Rauch y los de General Alvarado, Necochea, General Pueyrredón y General Guido están en la lista de los que podrían ser demandados, debido a que los ruralistas se mostraron especialmente disconformes con la falta de mantenimiento de los caminos.