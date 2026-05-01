PorMag renueva autoridades y proyecta una nueva etapa
Pormag dio a conocer sus nuevas autoridades, recayendo en Lisandro Culasso como presidente, acompañado por Cristian Sitto en el rol de secretario y Tomás Conejero como tesorero. Además, Juan Pablo Cerini será el primer vocal titular.
Lisandro Culasso, cofundador y presidente de Isowean, empresa desde la que ha diseñado una red de criadores que se especializan en transformar maíz en carne porcina a gran escala, con innovación, asociativismo y un impacto clave en el interior productivo.
Desde su campo familiar en Monte Buey (Córdoba) hoy integra 13.000 madres en producción y 175.000 plazas de engorde.
La mejora del sector porcino no depende únicamente de la eficiencia individual, sino de la capacidad colectiva para incidir en las reglas de juego.
Cristian Sitto es el vicepresidente de la compañía familiar Agro Cas S.A., que en su área de porcinos cría unos 30.000 capones al año, siendo su principal mercado el interno ya que la mayoría de la comercialización porcina se concentra en Buenos Aires. Sitto es un productor que piensa que el asociativismo es una respuesta frente a la vulnerabilidad que deviene de la escala de producción y puede transformar una herramienta estratégica para fortalecer la integración y la resiliencia del entramado productivo frente a un entorno cambiante. “Si queremos una cadena porcina integrada, eficiente y sostenible, debemos consolidar espacios comunes donde el productor sea protagonista de las decisiones estratégicas. Apostar al trabajo en red, en definitiva, es apostar a una política sectorial de largo plazo”, señala el productor.
Nueva Comisión Directiva en Pormag
Presidente: Culasso, Lisandro
Secretario: Sitto, Cristian Luis del Valle
Tesorero: Conejero, Tomás
Vocales Titulares:
Cerini, Juan Pablo
Borgogno, Martín
Medina, Facundo
Vocales Suplentes:
Bartolini, Larry
Tocagni, Agustín
Comisión Revisora de cuentas
Revisión de Cuentas:
Marconi, Ariel
Chiaramello, Fernando
Revisión de Cuentas Sup:
Spurio, Daniel
La Asociación Pormag se fundó en 1993, como respuesta al cierre del Mercado Nacional de Liniers en el sector porcino. En ese contexto, un grupo de empresarios lideró la iniciativa de generar en Córdoba un nuevo sistema de comercialización. A partir de la asociación libre de empresas vinculadas a la producción porcina, se organizó un sistema de comercialización conjunta, que favoreció la conformación de precios y que garantizó un estándar de calidad de la carne: el porcino magro.
En 2018 la Asociación Pormag cumplió 25 años de actividad ininterrumpida en el mercado nacional. Pormag es un espacio con eje en la comercialización en el que convergen empresas productoras de porcinos de todo el país. Pormag es el principal operador del mercado de cerdo en Argentina. Pormag es el referente indiscutible de precios del cerdo vivo en el país.
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