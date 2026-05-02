Un millón de ha cosechadas de soja en 7 días y sube la producción en 800.000 t

Gran alivio para la soja de 1ra, el buen tiempo destrabó la cosecha tras varias ciclogenesis consecutivas que azotaron a la región núcleo hasta la tercera semana de abril y amenazaban con perdidas de calidad y kilos

Abril se despide dejando lluvias de 150 a 200 mm en casi el 20% del área. La irrupción de circulación de aire polar cambió el patrón de clima y pese a algunos chaparrones, se pudo ingresar en los lotes y trabajar febrilmente durante los últimos 7 días. Desde el jueves pasado en algunas zonas, o desde el lunes (27/4) en otras, se logró avanzar en 25 puntos porcentuales con la cosecha de soja de primera que alcanza el 68% del área tras registrar el mayor retraso de los útlimos 10 años.

¿Sigue atrasada la cosecha de soja de 1ra?

La cosecha aún sigue atrasada, según el promedio de los últimos 5 años, debería alcanzarse el 90%. El sudeste de Córdoba lidera con el 80% recolectado. Le siguen el sur de Santa Fe con el 65% y el centro-sur provincial con el 60%. En María Susana priorizan entrar a los lotes aquneu queden marcas de compactación. En el noreste de Buenos Aires, el avance es del 60%, mientras que el noroeste bonaerense continúa como la zona más retrasada, con un 45%. Tambien comenzó la cosecha de soja de segunda con un avance del 15%. Y en los días dónde no se podía con la soja, se trabajó en el maíz: el avance es del 95%. De esta manera se suma al millón de ha cosechadas de soja 300.000 ha del maíz temprano. Un nuevo récord de trilla para la región en siete días de trabajo.

Siguen los problemas de calidad en la soja…

Dónde más se nota es en las zonas más castigadas del este, especialmente en un semicírculo con centro en Rosario que se extiende al oeste y al sur. Por ejemplo, en el sur de Santa Fe, en Bigand y Acebal, los lotes de menor rendimiento presentan una elevada proporción de granos verdes, manchados y brotados, que en algunos casos llegan a representar hasta el 50% de la muestra, junto con impurezas como restos de tallos y hojas. En el sudeste de Córdoba, en Marcos Juárez, la acumulación de días húmedos favoreció la aparición de hongos: entre un 10% y 15% de los lotes presenta daños. En algunos casos, impactan también en el peso del grano. También sigue habiendo problemas de lotes que no terminan de secarse o lo hacen de forma desuniforme. Para destrabar la cosecha, muchos productores recurren al uso de desecantes. Otro problema es la humedad como dicen en Cañada de Gómez: “aún no se han podido obtener lotes con calidad conforme, los granos se cosechan con humedad de entre 15% y 19%”.

Se afirman mejores resultados de soja y la producción sube en 800.000 tn

A principios de mes se publicó el trabajo satelital que hizo el equipo de GEA/BCR sobre la región y mostró mucha más área de maíz, unas 420.000 ha más (y un área récord de siembra de 2,2 M ha). El trabajo ahora se complementa con el resultado de soja, que arrojó 196.000 ha menos que las estimadas y totaliza un área sembrada en este ciclo 2025/26 de 4.392.448 ha. El trabajo se hizo con clasificación de uso del suelo en Google Earth Engine, usando imágenes Sentinel-2 y 2.100 puntos georreferenciados de control. El resultado dejó claro que la soja perdió terreno: el área cayó 10% respecto de la campaña pasada mientras que el maíz subió un 30%.

A pesar de esta quita de área, el avance de las cosechadoras confirma mejores resultados y un rinde de soja total de 39,9 qq/ha (vs los 36,5 estimados en marzo). De esta manera la producción de la soja núcleo suma 829.000 tn, totalizando 16,98 Mt.

Cosecha gruesa récord en la región: entre soja y maíz la región producirá 36,5 Mt

A pesar de la falta de agua de este verano que puso a la soja contra las cuerdas y que le quitó al maíz la posibilidad de alcanzar nuevas marcas máximas, el ciclo 2025/26 se está despidiendo rompiendo récords, superando el máximo valor previo de la campaña 2017/18 (34,7 Mt).

El impulso de este récord lo da el maíz con una producción récord de 19,5 Mt, mientras que la soja aportaría 17 Mt. Si tomamos a todo el ciclo 2025/26, el record productivo se amplía con una campaña histórica de 10,4 Mt de trigo en la región.