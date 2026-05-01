Una adolescente de 14 años fue asesinada en Mercedes y detuvieron al padrastro

Una noche marcada por la tragedia y la incertidumbre sacudió a la localidad bonaerense de Mercedes, donde una adolescente de 14 años murió tras recibir un disparo dentro de su propia vivienda. Por el hecho, la Policía detuvo a su padrastro, principal sospechoso mientras avanzan las pericias.

El episodio ocurrió el martes por la noche en una casa ubicada sobre la calle 13, a pocos metros de su cruce con la 52. En ese contexto, y por motivos que aún no fueron esclarecidos, la joven —identificada como Mía Meriles— recibió un impacto de arma de fuego.

Minutos después del disparo, un médico arribó al lugar y constató que la menor ya no presentaba signos vitales. La escena, atravesada por la conmoción, tenía además a otros testigos directos: en la vivienda se encontraban la madre de la víctima y dos menores al momento del hecho.

Tras un llamado de emergencia, efectivos policiales llegaron rápidamente al domicilio, donde procedieron a la aprehensión de Tomás Palacios, padrastro de la adolescente. El hombre quedó detenido mientras se desarrollan las primeras medidas judiciales.

En paralelo, peritos trabajaron en la escena para reconstruir lo ocurrido. La investigación, ahora en manos de la Justicia, busca determinar si el disparo fue accidental o si existió intencionalidad por parte del acusado, una clave que definirá el rumbo de la causa en las próximas horas.