Play offs. Se conoce el horario y día de los partidos de ida en Cuartos de Final
Tras la finalización del torneo Clasificatorio que lo gano el Club Atlético Naon, la Liga Nuevejuliense de Futbol dio a conocer los cruces de cuarto final, como así también el horario y día en que se jugaran el denominado Octogonal, que busca el ganador, que en caso de ser Naon, será el Campeón, y sino habrá una final.
Conforme se informo el día sábado 2 de mayo a las 16hs en el Estadio Vicente Cusatti, el local, Libertad recibe a French que se ubico en la tercera posición del torneo Clasificatorio.
En tanto que el día domingo 3, a las 15:30hs lo harán los restantes partidos donde el ultimo Campeón, Naon viaja a la localidad de Patricios, para enfrentar a Atlético Patricios.
Por su parte, Atlético 9 de Julio recibirá a San Martin, quien termino en la segunda ubicación.
Cierra la fecha con el partido de ida, San Agustín que recibe a Once Tigres.
Sabado 2
Libertad – French
Domingo 3
Atl. Patricios – Atl. Naon
Atl. 9 de Julio – San Martin
San Agustin – Once Tigres
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