Play offs. Se conoce el horario y día de los partidos de ida en Cuartos de Final

Tras la finalización del torneo Clasificatorio que lo gano el Club Atlético Naon, la Liga Nuevejuliense de Futbol dio a conocer los cruces de cuarto final, como así también el horario y día en que se jugaran el denominado Octogonal, que busca el ganador, que en caso de ser Naon, será el Campeón, y sino habrá una final.

Conforme se informo el día sábado 2 de mayo a las 16hs en el Estadio Vicente Cusatti, el local, Libertad recibe a French que se ubico en la tercera posición del torneo Clasificatorio.

En tanto que el día domingo 3, a las 15:30hs lo harán los restantes partidos donde el ultimo Campeón, Naon viaja a la localidad de Patricios, para enfrentar a Atlético Patricios.

Por su parte, Atlético 9 de Julio recibirá a San Martin, quien termino en la segunda ubicación.

Cierra la fecha con el partido de ida, San Agustín que recibe a Once Tigres.

Sabado 2

Libertad – French

Domingo 3

Atl. Patricios – Atl. Naon

Atl. 9 de Julio – San Martin

San Agustin – Once Tigres