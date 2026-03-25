Vacunación: La Secretaria de salud informo sobre un nuevo paso en la campaña

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que, desde hoy, miércoles 25 de marzo, se inició una nueva etapa de la campaña de vacunación antigripal 2026 en el distrito, avanzando con la inmunización de los grupos priorizados.

Tras haberse desarrollado la primera fase destinada al personal de salud y a personas mayores de 65 años, la campaña continúa ahora con la incorporación progresiva de otros grupos, entre ellos embarazadas, niños pequeños y personas con factores de riesgo, de acuerdo a los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias.

Las dosis se encuentran disponibles en todos los CAPS urbanos y rurales, con atención de lunes a viernes de 8 a 18 horas, aplicándose por orden de llegada. Desde la secretaría de Salud destacaron que la disponibilidad de vacunas permite garantizar un acceso ágil, sin necesidad de largas esperas.

Asimismo, se recuerda que las localidades del interior del partido cuentan con las dosis correspondientes según su población, asegurando la cobertura en todo el distrito y facilitando el acceso a esta campaña preventiva fundamental.