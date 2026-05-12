Se conocen los ganadores del Duatlon segun categoria

Este domingo 10 se desarrollo una nueva edicion del Duatlon Ciudad de 9 de Julio, organizado por la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Deportes, junto al Club Ciclista.

La competencia combinó trote y ciclismo en un exigente recorrido de 2,5 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de bicicleta y un cierre con otros 2,5 kilómetros de trote, tanto en modalidad individual como por equipos.

La actividad comenzó desde temprano con las acreditaciones y posteriormente se realizaron las largadas oficiales, generando un gran movimiento deportivo.

Durante toda la mañana, los participantes demostraron esfuerzo, resistencia y espíritu de superación en un evento que volvió a reunir a deportistas locales y de la región.

Además del aspecto competitivo, el duatlón tuvo como objetivo seguir promoviendo la actividad física, los hábitos saludables y el deporte como espacio de encuentro e integración comunitaria.

Ganadores

Femenino

1- Carina Santilla – Maria Guarino – 9 de Julio

2-Gisela Santos – Maria Weber – Carlos Casares

3- Gabriela Banegas – Romina Esquivel

Mixto

1- Mia Rodriguez – Luciano Rodriguez

2-Julia Chavez – Santiago Perez – 9 de Julio

3-Romina Ghedin – Miguel Peralta – 9 de Julio

Caballeros

1-Damian Lorito – Miguel Gimenez – 9 de julio

2-Dario Miguez – Claudio Mazzei – Casares

3-Fermin Oldenburger – Octavio Oldenburger – 9 de Julio