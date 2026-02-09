Vacuna triple viral: Se conoce el cronograma de vacunación 2026

Desde el Área de Inmunización, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio se informa a la comunidad un cambio importante que rige desde este año en relación a la vacuna Triple Viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, enfermedades de gran relevancia sanitaria que requieren altos niveles de cobertura para evitar su reemergencia.

A partir de 2026, se adelanta la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral, quedando establecido el siguiente esquema:

Niños y niñas nacidos a partir del 1º de julio de 2024: la segunda dosis se aplicará entre los 15 y 18 meses de edad.

Niños y niñas nacidos antes del 30 de junio de 2024: continuarán con el esquema anterior, aplicándose la segunda dosis a los 5 años de edad.

El objetivo de esta nueva disposición es brindar mayor protección en edades tempranas y evitar complicaciones graves, disminuyendo el riesgo de brotes y nuevas epidemias en el país.

Desde el área de Inmunización se informa además el cronograma 2026 de vacunación para niñas y niños de 12 a 18 meses y 5 años, que se desarrollará en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) urbanos, de acuerdo al siguiente esquema:

CAPS – DÍAS

CIC (610038): lunes

SABIN (610031): lunes

N. Alborada (610030): martes

B. Parque (610035): miércoles, de 7 a 13 hs.

Moscato (610034): jueves

Luján (610033): viernes

Los horarios de atención en los CAPS son de 8 a 18 horas.

Si bien la vacunación se aplica a demanda, se solicita a pedir turno previamente, con el fin de lograr una mejor organización y asegurar la correcta administración de las dosis.

La vacuna Triple Viral forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita y obligatoria.