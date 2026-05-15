Uno de los alimentos mas elegidos: Argentina se consolida como el primer consumidor mundial de huevos

La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) anuncia con orgullo los resultados del reciente informe redactado por el Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH), bajo la coordinación de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA), el cual ratifica el liderazgo indiscutido de Argentina en el mercado global.

Según el relevamiento coordinado por el Dr. Javier Prida, Presidente de CAPIA y referente regional del sector, Argentina ha alcanzado un hito histórico al posicionarse como el primer consumidor mundial de huevos, con una proyección de 398 unidades per cápita para el año 2025.

Consumo Récord: Con 398 huevos por habitante al año, Argentina supera a potencias tradicionales como México.

Con 398 huevos por habitante al año, Argentina supera a potencias tradicionales como México. Capacidad Productiva: El país cuenta con un parque de 62.7 millones de aves en postura altamente tecnificado.

El país cuenta con un parque de 62.7 millones de aves en postura altamente tecnificado. Eficiencia Regional: Latinoamérica produce el 13% de los huevos a nivel mundial, con Argentina como pilar fundamental en términos de consumo y tecnificación.

«Este logro es el resultado de décadas de inversión en genética, sanidad y tecnología por parte de los productores argentinos, sumado a una creciente conciencia de los consumidores sobre la calidad nutricional y la accesibilidad de esta proteína. Argentina es un faro a nivel mundial en estrategias de marketing y comunicación sobre los beneficios del consumo de huevo», señaló el Dr. Javier Prida.

El informe del ILH destaca que, a pesar de los desafíos macroeconómicos y las asimetrías impositivas (como el IVA del 21% que afecta al sector frente a otras proteínas), la industria argentina ha logrado mantener precios competitivos y un abastecimiento constante, consolidándose como un motor vital de la seguridad alimentaria nacional.

Con una producción anual que ya alcanza los 19.000 millones de unidades, el sector avícola argentino no solo abastece el mercado interno con excelencia, sino que continúa explorando mercados externos, reafirmando el potencial exportador de la industria nacional.