Unidos por la confianza: Ombu renueva su imagen y presenta grandes novedades

Con una trayectoria consolidada en el agro argentino, OMBU se posiciona como una empresa con una propuesta integral basada en sus tres unidades de negocio: Maquinaria Agrícola, Remolques y Autopropulsadas, desarrollando soluciones que responden a las distintas necesidades del trabajo en el campo.

OMBU exhibirá una amplia variedad de equipos, entre los que se destacan sus tolvas autodescargables, tolvas fertilizantes, rastras, pulverizadoras, fertilizadoras, cabezales maiceros, embolsadoras, semirremolques, bateas y otras soluciones diseñadas para mejorar la eficiencia operativa y productiva.

Novedades 2026

En esta edición, la empresa presentará importantes novedades que reflejan su evolución constante y su apuesta por la mejora continua de sus equipos.

Entre ellas se destaca el lanzamiento de una nueva Tolva Autodescargable, un desarrollo totalmente nuevo dentro de la línea, que ofrece mayor velocidad de descarga, mejor comodidad de operación y un sistema de seguridad integrado.

También se presentará la renovada Pulverizadora Autopropulsada PAO 3500, con nuevo diseño frontal y mejoras que potencian la precisión y la productividad, incluyendo la opción de alas de fibra de carbono.

Completando la propuesta, estará presente la Batea 50 m³, un producto que continúa consolidándose como una alternativa eficiente para el transporte de granos.

Además, se incorpora una mejora de fábrica en la Tolva Fertilizante TFSO 24, con un tubo de descarga más largo que amplía su versatilidad operativa.

Otro de los puntos destacados de esta edición será la presencia de Traxor, la marca de tractores nacida a partir de la alianza entre OMBU y MB Maquinarias, dos socios que unieron experiencia y fuerza de venta para ofrecer una nueva propuesta.

OMBU exhibirá en su stand N° 530 dos unidades de tractores, mostrando una propuesta integrada de potencia y soluciones agrícolas completas.

Oportunidades para concretar negocios



Además de presentar sus novedades, OMBU ofrecerá financiación propia, convenios con todos los bancos y como cada año, contará con un equipo comercial especializado dispuesto a asesorar a productores para encontrar la mejor opción según cada necesidad.

En Expoagro 2026, OMBU espera a todos los productores en su espacio, donde reafirmará una forma de trabajar que pone en primer lugar la palabra cumplida, el respaldo técnico y la cercanía con quienes producen. Porque antes de cada campaña, de cada decisión y de cada nuevo proyecto, la confianza es lo que hace que todo sea posible.