Otoño 2026: se desarrollan tareas municipales de barrido y limpieza de hojas

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa desarrollando y reforzando las tareas de mantenimiento y limpieza urbana mediante operativos de barrido y recolección de hojas en diferentes sectores de la ciudad.

Las acciones se intensifican durante la temporada de otoño, debido al incremento en la caída de hojas, llevándose adelante de manera permanente en barrios y espacios públicos con el objetivo de mantener la limpieza, mejorar la circulación y prevenir obstrucciones en los desagües pluviales.

Los trabajos comprenden tareas de barrido manual, recolección y acondicionamiento de distintos espacios públicos, complementándose además con el servicio de barredoras mecánicas.

En la jornada de hoy, las tareas se desarrollaron sobre las calles Chacabuco, Entre Ríos, Edison y Freyre, donde personal municipal trabaja en la limpieza y acondicionamiento de distintos sectores.

Asimismo, desde el municipio se solicita la colaboración de los vecinos para evitar la acumulación de montículos de hojas sobre la vía pública, especialmente en esquinas y bocas de tormenta, dado que pueden ser desplazados por el viento o la lluvia y generar inconvenientes en el escurrimiento del agua.

Finalmente, se recuerda que las hojas deben ser embolsadas y colocadas junto a los residuos de patio en los días correspondientes a cada sector.