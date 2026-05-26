La localidad de French fue sede de los Actos conmemorativos del 25 de Mayo

Este ultimo lunes 25, la localidad de French fue escenario de los actos oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, en una jornada que combinó religion, tradición, celebración popular y mensajes vinculados a la unidad y la convivencia social.

Las actividades comenzaron a las 10 de la mañana con la recepción de autoridades, instituciones intermedias y vecinos, en la Sociedad de Fomento de French.

Posteriormente, a las 10:30, se llevó a cabo el Tedeum en la capilla “Nuestra Señora de la Asunción”, y desde las 11, se desarrolló el acto oficial en la plaza General San Martín de French, con el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional Argentino.

El desarrollo de la ceremonia incluyó además una poesía a cargo de Norma Figueroa, palabras alusivas del profesor Jorge Merlo y de la Intendente municipal María José Gentile, quienes destacaron el valor histórico de la fecha y la importancia de sostener los valores de unidad y compromiso comunitario.

Del acto central que se desarrollo en la plaza de la localidad, ademas de autoridades municipales asistieron desde el Concejo Deliberante, ex combatientes de Malvinas, vecinos, representantes de entidades de la comunidad y de la ciudad de 9 de Julio.

Durante el acto también se realizó una presentación de Héctor Bonello, oportunidad en la que se le entregó un reconocimiento por su aporte a la cultura nuevejuliense, y posteriormente tuvo lugar la tradicional suelta de palomas organizada por la Asociación Colombófila Nuevejuliense.

Finalmente, tras la despedida de las banderas de ceremonia, concluyó el acto oficial que reunió a autoridades, instituciones y vecinos de la comunidad en una nueva conmemoración patria desarrollada en la localidad de French.

Que dijo la Intendente Municipal

Segun informaron desde el Municipio en una gacetilla, la intendente municipal María José Gentile brindó conceptos sobre fecha patria, en los que remarcó la vigencia de los valores de la Revolución de Mayo y la necesidad de sostener la unidad y el compromiso colectivo para afrontar los desafíos actuales.

Durante su mensaje, recordó que el primer documento oficial emitido tras la conformación de la Primera Junta sostenía que “la confianza del pueblo es nuestro principal sostén y la unión es la fuerza indispensable para avanzar los obstáculos”, y destacó la actualidad de esos conceptos más de dos siglos después.

En ese sentido, señaló que los desafíos no se superan con soluciones mágicas, sino “con trabajo, responsabilidad y la voluntad de tirar todos para el mismo lado”, subrayando que esa mirada es la que hoy guía la gestión municipal en la construcción del futuro del distrito.

Asimismo, Gentile expresó que el compromiso con el partido de Nueve de Julio “va mucho más allá de atender el día a día”, y afirmó que el objetivo de la administración es trabajar con planificación y un rumbo claro, pensando en el futuro de la comunidad.

La jefa comunal también resaltó el trabajo articulado entre el municipio y las localidades del interior, valorando a aquellos vecinos que decidieron involucrarse y colaborar activamente con las instituciones.

“Cuando los intereses individuales se postergan para buscar un bien común, somos capaces de transformar cualquier realidad”, sostuvo.

Finalmente, la intendente afirmó que “la Revolución de Mayo sigue sucediendo hoy”, a través del trabajo conjunto, el compromiso y la decisión de construir una sociedad con orden, sensibilidad, libertad y oportunidades.