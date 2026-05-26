La producción de granos alcanzó una cosecha récord que superó las 163 millones de toneladas en la campaña 2025/26

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que la producción de granos de la campaña 2025/2026 alcanzó una cosecha récord de 163.200.000 toneladas, lo que constituye un aumento del 21,25% respecto del año anterior.

En el detalle por cultivo, el girasol marcó un récord histórico de producción con 7.400.000 toneladas producidas y un promedio de rendimiento a nivel país de 23,4 qq/ha. con las tareas de cosecha terminadas.

La soja por su parte presenta un excelente promedio de rendimiento por hectárea, que alcanza los 30,6 quintales. El 83% de los lotes se encuentran en un buen estado general, sin información respecto a plagas o enfermedades. El resultado es una producción de 49.900.000 toneladas.

En cuanto al maíz, la producción alcanzará a 70.000.000 de toneladas, lo que constituye un récord para los últimos 20 años. Los rindes del cultivo, en el promedio a nivel país, se ubicaron en 72 qq/ha. Los lotes se encuentran en un 81% en estado bueno o muy bueno.

El sorgo completa los principales cultivos de la gruesa, con una producción de 2.400.000 toneladas, un rendimiento promedio de 41 qq/ha, y un estado general bueno y muy bueno en un 86% de los cultivos

A esto se suman los cultivos de la fina. Por el lado del trigo, se registró un récord histórico de producción, con 27.900.000 toneladas, mientras que la cebada aportó 5.600.000 toneladas, un incremento interanual del 16,7%

Estos datos completan un panorama excelente para el agro argentino y resaltan el esfuerzo y la buena tarea llevada a cabo por el sector.