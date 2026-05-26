Hockey Masculino: Atlético 9 de Julio gano en Trenque Lauquen

Se disputo este domingo 24 en la ciudad de Trenque Lauquen, una nueva fecha del Hockey Masculino, dependiente de la Asociación de Hockey del Centro Bonaerense, donde el equipo del Club Atlético 9 enfrento al Club Eclipse, de Gral. Villegas, en un encuentro muy disputado por ambos conjuntos, y donde los «millonarios» plantearon un juego muy ofensivo que resulto tal lo planteado, ya que le permitió ganar por 4 a 0, resultado que lo pone al tope de la tabla de posiciones.

El ganador formó con Diego Acosta, Valentín Alvarez, Marcos Asenjo, Gonzalo Cancelleri, Juan Cruz Castel, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Manuel Mississian, Manuel Mogaburu Boca (c), Juan Manuel Rossi, Walter Soria, Matías Rizzo y Julio Rodríguez. DT Gonzalo Cancelleri, PF Pupi Rossi, AT Trini Iturralde.