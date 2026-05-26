Seguridad: Brindan consejos ante la baja visibilidad por nieblas en la ciudad y rutas
La subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio, acerca a los vecinos los siguientes consejos para manejar en condiciones adversas por la presencia de nieblas, como es frecuente en esta época del año.
En este sentido, se señalan estos importantes ítems:
– Reforzar con luces antinieblas el uso de las luces bajas obligatorias.
– No utilizar las luces altas, ya que producen encandilamiento.
– No encender las balizas.
– Aumentar la distancia entre vehículos.
– Mantener una velocidad prudente y no realizar maniobras bruscas.
– No detenerse sobre la calzada ni en las banquinas.
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