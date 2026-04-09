Unas 80 empresas, comercios, profesionales y emprendedores locales le dijeron si a la Ronda de Negocios en nuestra ciudad

Finalmente este jueves en sede del Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, se desarrollo la Ronda de Negocios en la ciudad de 9 de Julio, realizada por la Sub Secretaria de Industria y Pymes y de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, en conjunto con la Municipalidad de Nueve de Julio, y recibió la participación de más de 170 empresas de la región y la provincia, a la que se sumaron unas 80 empresas, comercios, profesionales y emprendedores del partido de 9 de Julio.

La iniciativa, de carácter multisectorial y dirigida a comercios, industrias, emprendedores y profesionales, busca en estos encuentros, generar nuevos vínculos, encontrar proveedores, ampliar su cartera de clientes, optimizar costos o establecer alianzas estratégicas dentro del entramado productivo, fue un verdadero éxito en asistencia y participación, como así también en lo que hace a la apertura de nuevos canales de negocios.

Del acto de apertura participo la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile; acompañada por la Subsecretaria de Industria y PyMES de la Provincia de Buenos Aires, Mariela Bembi; el Subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, Ariel Aguilar; el senador provincial Germán Lago; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Diego Baztarrica, funcionarios municipales, empresarios, emprendedores y vecinos en general.

CONCEPTOS

Al hacer uso de la palabra en la apertura de la Ronda de Negocios, la subsecretaria de Industria y PyMES de la provincia de Buenos Aires, Mariela Bembi destacó la relevancia del encuentro al señalar que “es un verdadero honor poder acompañar este tipo de iniciativas, que reúnen al sector industrial, comercial y de servicios, junto a actores de toda la provincia, en un mismo espacio de intercambio”. Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar, valoró la generación de estos espacios como herramientas fundamentales para el crecimiento del entramado productivo.

El funcionario remarcó la importancia de consolidar este tipo de encuentros al señalar que “la posibilidad de que se genere un hábito de estas características, donde emprendedores, PyMES y empresas puedan encontrarse, conocerse y articular, es una gran oportunidad para superar obstáculos y descubrir potencialidades incluso en la cercanía”.

Por su parte, Diego Baztarrica, presidente de la Cámara de Comercio e Industria local, valoró especialmente la participación del sector privado y el acompañamiento institucional. En este sentido, expresó su agradecimiento “a todos los comerciantes, industriales y prestadores de servicios de 9 de Julio que se acercaron y se animaron a ser parte de esta primera ronda de negocios”.

Asimismo, destacó la expectativa que genera este tipo de iniciativas y su posible crecimiento en el tiempo: “esperemos que quienes hoy no participaron, mañana se sumen, como suele suceder en este tipo de propuestas”.

Posteriormente, el senador provincial Germán Lago, consideró que la jornada “es producto de una decisión política construida desde la sinergia entre el gobierno local, encabezado por María José Gentile, junto a concejales y funcionarios de distintos espacios, que hacen posible que emprendedores y empresarios puedan encontrarse y generar oportunidades”.

Finalmente, la Intendente Municipal Gentile, dijo que la ronda de negocios desarrollada en la ciudad permite concretar el encuentro y resaltó la importancia de generar espacios de vinculación para el desarrollo productivo.

Gentile destaco el proceso de gestión previo que hizo posible la iniciativa: “es un evento que venimos trabajando desde hace mucho tiempo para que pudiera concretarse en nuestra ciudad, y hoy finalmente se puede dar en un contexto que nos exige ser más creativos y buscar nuevos aliados”.

La jefa comunal remarcó además la relevancia de la propuesta al afirmar que “este tipo de rondas no solo son necesarias, sino imprescindibles para el desarrollo productivo y la generación de oportunidades”.

En otro tramo de su mensaje, Gentile agradeció a quienes formaron parte de la organización, señalando que “hubo un gran trabajo en equipo, tanto desde el municipio como desde la provincia y las instituciones locales, que permitió llevar adelante esta jornada”.

Finalmente, valoró la participación de los asistentes y el potencial del encuentro: “esperamos que cada contacto, cada charla y cada intercambio sea el inicio de futuras gestiones y nuevos negocios que impulsen el crecimiento de nuestra comunidad”.

Testimonio de empresas locales

Desde el Municipio de 9 de Julio informaron que la mitad de las empresas participantes son de 9 de Julio que se diversificaron entre metalmecánica, alimentos, caucho, distribución, energía solar, regalaría, marroquinería, alimentos balanceados, automotrices, decoración de hogares, servicios, profesionales, ingeniería, acopio, repuestos de automotores, hogar, librería, calzado, transporte de cargas, recursos humanos, laboratorio, entre otros.

Desde Ceres Agropecuaria, su responsable de Comunicación, Maria Laura Arrestia informo que recibieron 18 empresas que solicitaron mantener un encuentro sobre lo que producimos, que es alimentos balanceados para el ganado vacuno tanto de leche como carne, equinos, cerdos.

La empresa GF Ingeniería, con un fuerte trabajo en el desarrollo de energía solar en todo el pais, uno de sus titulares, Ing. Electromecánico Juan Francisco Figuera, comento que recibieron muchos pedidos de empresas interesadas en conocer nuestro servicio. El interlocutor de GF Ingeniería, comento que que hoy están desarrollando instalación de paneles solares además de 9 de Julio y la zona, también en Santiago del Estero y Catamarca, además hay interés en otras zonas del pais.

Desde Forcam, su gerente de la Sucursal Forcam 9 de Julio, Joaquin Gardien, valoro la Ronda de Negocios. «Nos permite contactar con clientes para hacer conocer nuestros servicios y planes para empresas en cuanto a unidades de vehículos».

Finalmente, Leo Amerio de Tamex -2, tuvo una intensa agenda de reuniones. La empresa con una fuerte impronta en insumos eléctricos, es distribuidor nacional de Motores ABB. Acerca de la Ronda de Negocios, destaco lo que le permite no solo acercar empresas de la región o de la provincia, también en lo loca, mantuvo algunos reuniones con empresas locales informo.