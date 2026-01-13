Una Senadora presentó una denuncia penal contra ABSA por falta de agua en Carlos Casares

La senadora bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Analía Balaudo, realizó una denuncia penal contra Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con competencia en el área, por la crítica situación que atraviesan los vecinos de Carlos Casares ante la falta de suministro.

Es que, a los anegamientos que vienen sufriendo los vecinos hace varios años, se le sumó la falta de agua en plena temporada de verano. “No es un problema nuevo ni un imprevisto, desde marzo de 2025 empezó la baja presión, siguió en el invierno y se agravo en primavera con cortes eléctricos que dejaron fuera de servicio al acueducto Moctezuma”, advirtió la legisladora.

“En diciembre el sistema colapsó, en enero, directamente emergencia: vecinos días sin agua y centros de salud abastecidos con camiones cisterna, esto pasa en la provincia de Buenos Aires en 2026, en las zonas rurales fue peor, vecinos sin agua y sin luz al mismo tiempo”, relató Balaudo.

Frente a esta situación, la semana pasada, la senadora bonaerense llevó la problemática a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ante la falta de respuestas, Balaudo definió presentar junto con los concejales locales, Franco Cruceño, Viviana Neschenko y Ezequieal Orazi, una denuncia penal en la Justicia.

En la demanda, los dirigentes denuncian a ABSA y a funcionarios provinciales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos derivados de la prestación deficiente, irregular y estructural de un servicio público esencial, con puesta en peligro de la salud pública en el distrito de Carlos Casares.

Según argumentó Balaudo, las deficiencias de ABSA se extienden, al menos, desde el primer semestre del año 2025 hasta la actualidad, lo que representa una situación de extrema gravedad institucional, caracterizada por una conducta omisiva estructural, reiterada y consciente que derivo en la afectación de los derechos humanos fundamentales.

“Los hechos no constituyen episodios aislados, contingentes ni sobrevinientes, sino que se inscriben en un proceso progresivo, prolongado y estructural de deterioro del servicio en Carlos Casares, cuya existencia era conocida, previsible y advertida por las autoridades”, remarcó la legisladora de la bancada violeta.

En paralelo, la senadora bonaerense señaló que, si bien la denuncia penal se circunscribe al distrito de Carlos Casares, la falta de agua se repite en varios lugares de la Cuarta Sección Electoral. “En Carlos Tejedor, en la cabecera el servicio funciona bien, pero en los otros pueblos del distrito no”, explicó.

Según detalló Balaudo, en General Villegas tienen el mismo problema, sin presión de agua, con el agravante que en Villegas hay un problema serio de cloacas, que sistemáticamente se desbordan, y hay pérdidas cloacales por todos lados. “Pareciera que los reclamos van a saco roto, ojalá que la Justicia actúe y la empresa haga todo lo que debiera hacer y no hace”, concluyó.

La denuncia completa de Balaudo contra ABSA y funcionarios provinciales. (Diputados Bonaerenses)