Horror en una comisaría: un hombre entró armado, mató a un policía y murió en un feroz tiroteo

Un dramático episodio de violencia sacudió este martes a la localidad bonaerense de Open Door, en el partido de Luján, cuando un hombre con pedido de captura ingresó armado a una comisaría y abrió fuego contra los efectivos que estaban de guardia. El ataque terminó con un policía muerto, otro herido y el agresor abatido dentro de la dependencia policial.

Todo ocurrió cerca de las 17.30 en la comisaría Tercera de Luján. Según la reconstrucción inicial de los investigadores, Alex Ezequiel Romero, sobre quien pesaba una orden de detención por una causa de amenazas emitida por el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Mercedes, se presentó en el lugar y, de manera sorpresiva, comenzó a disparar contra los uniformados.

En medio del brutal ataque, el oficial Neri Malcon Churquina recibió disparos en el cráneo y el abdomen. A pesar de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, los médicos no pudieron salvarlo debido a la gravedad de las heridas.

Otro efectivo, identificado como Agustín Guillermo Larravide, sufrió una lesión en una de sus manos mientras intentaba responder al ataque utilizando su arma reglamentaria. Durante el intercambio de disparos, Romero también recibió varios impactos de bala y murió en el interior de la dependencia policial.

Tras el feroz enfrentamiento, peritos y funcionarios judiciales trabajaron en la escena para intentar determinar con precisión cómo se desarrolló el ataque y cómo consiguió el arma utilizada el agresor.

Quién era el policía asesinado

La víctima fatal fue identificada como Neri Malcon Churquina, un oficial de la Policía Bonaerense de 33 años oriundo de Pueblo Nuevo, en cercanías de Jáuregui. Estaba casado, era padre de un nene de cinco años y vivía junto a su familia en la localidad de Olivera.

Fuentes del caso indicaron además que el efectivo ya había atravesado un grave episodio de violencia años atrás. En 2022 había resultado herido de bala durante un procedimiento policial en el que murió un compañero. Tras recuperarse, continuó prestando servicio en la fuerza hasta este martes, cuando fue asesinado durante el ataque a la comisaría donde trabajaba.