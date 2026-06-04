Ensayos Abiertos: Se conoce una nueva propuesta a realizarse en la Escuela de Educacion Artistica
La dirección General de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio pondrá en marcha un nuevo ciclo de “Ensayos Abiertos”, una propuesta que busca acercar a la comunidad el trabajo que desarrollan sus espacios de formación musical, llevando jornadas de ensayo a distintos puntos de la ciudad.
La iniciativa tiene como objetivo difundir las actividades que se realizan durante todo el año, dar a conocer el cronograma de presentaciones de cada agrupación y generar nuevos espacios de encuentro entre los artistas y el público. Asimismo, se busca convocar a músicos interesados en sumarse a las diferentes formaciones y acercar a nuevos espectadores que deseen disfrutar de los conciertos y del proceso creativo que hay detrás de cada presentación.
Actualmente, la Dirección General de Cultura cuenta con la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, dirigida por Gustavo Teves; la Orquesta 9 de Julio, bajo la dirección de Cristian Luzza; y el Coro Infanto-Juvenil Santa Cecilia, a cargo de David Maccagnani.
La primera actividad tendrá lugar el próximo lunes 8 de junio, a las 19 horas, cuando la Orquesta 9 de Julio realice un ensayo abierto en la Escuela de Educación Artística N° 1 “Aimé Painé”, ubicada en Balcarce 325.
La invitación está abierta a toda la comunidad. Quienes deseen obtener más información pueden hacerlo a través de las redes sociales de Cultura: @cultura_9dejulio.
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