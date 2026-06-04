04/06/2026   Sociedad

Ni Una Menos: Municipalidad dio a conocer estadísticas del distrito y en que se trabaja

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A11 años de su primera movilización, Ni Una Menos continúa siendo un símbolo de la lucha contra la violencia de género. El movimiento nació el 3 de junio de 2015 tras el femicidio de Chiara Páez y logró instalar en la agenda pública el reclamo por políticas de prevención, asistencia y protección de mujeres y diversidades.

En este contexto, la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Nueve de Julio continúa desarrollando un trabajo permanente de acompañamiento, asistencia y contención destinado a mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.
La tarea cotidiana del área comprende el asesoramiento jurídico, el acompañamiento integral mediante la implementación de distintas políticas públicas municipales y el abordaje comunitario a través de espacios grupales de escucha, reflexión y contención, promoviendo el acceso a derechos y el fortalecimiento de las redes de apoyo.
Asimismo, el trabajo se lleva adelante de manera articulada con diferentes organismos e instituciones del distrito, entre ellos el servicio local, los CAPS, la dirección de Discapacidad, la dirección de Adultos Mayores, la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Policía Comunal y otros efectores públicos, con el objetivo de brindar respuestas integrales y adecuadas a cada situación.

ESTADÍSTICAS
En este marco, la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual dio a conocer las estadísticas correspondientes a las intervenciones realizadas por el área, incluyendo tanto los casos abordados directamente por sus equipos profesionales como aquellas situaciones recepcionadas a través del sistema de guardias que se desarrolla en conjunto con la Comisaría de la Mujer y la Familia.
Estos datos permiten visibilizar el trabajo sostenido que se realiza diariamente en el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad, reafirmando el compromiso del Estado municipal en la prevención, asistencia y erradicación de las violencias por motivos de género.

En el presente año, y hasta la fecha, se recibieron 220 denuncias de violencia por motivos de violencia de género.

En cuanto al riesgo de las denuncias, el 13,6% corresponde a casos de bajo riesgo; 40,9% a casos de riesgo moderado y 46,5 a casos de riesgo alto; con 200 infancias expuestas a situaciones de violencia que sufren, mayoritariamente y en promedio, mujeres de entre 25 y 40 años de edad.

De los 220 casos mencionados, 52 mujeres se dedican exclusivamente a tareas de cuidado o están desempleadas.

ATENCIÓN PERMANENTE

Ante una situación de violencia por motivos de género, podés acercarte a la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, en calle Balcarce 735, de lunes a viernes de 7 a 13 hs., o comunicarte telefónicamente con el 610073/74.

HOJA DE RUTA 9 DE JULIO
Urgencia / Riesgo
911
Asesoramiento y contención
Aplicación Mujer
Dirección de Defensa Civil y Centro de Monitoreo
610008
Línea 144
WhatsApp: 221 508 5988
Género y Diversidad Sexual
610073

Denuncia
¿Dónde?
Comisaría de la Mujer y de la Familia
610062
Comisaría Comunal
422010
Denuncia online:
https://seguridad.gba.gob.ar/#/home

Asesoramiento, orientación y acompañamiento
CAPS
CIC
Ayudantía Fiscal
Hospital
Centro Comunitario (ex CPA)
Referentes comunales
Instituciones educativas.

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