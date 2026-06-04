Doble jornada de Rugby hubo el sábado en el Club Atlético

Una exitosa doble jornada de Rugby tuvo lugar el sábado pasado en el Club Atlético 9 de Julio, caracterizada por la enorme concurrencia que presenció los partidos y la cantidad de vehículos estacionados, sumados a los de hockey, que jugaban al mismo tiempo al lado.

El partido principal se disputó a las 15 hs, por la quinta fecha del Torneo Desarrollo de la UROBA, de primera división, con la visita del equipo del Yaguá Pitá R.C. de la ciudad de Rojas y una magnífica victoria local por 27 a 10.

El primer tiempo fue dominado por Atlético, con un try de entrada, a los 5’, de Guido Fasciolo y 12’ más tarde, de penal convirtió Franco Zubieta; pero en el segundo tiempo se emparejó el partido, si bien aumentó Luciano Zubieta con otro try a los 15’, el conjunto de Rojas logró un try más conversión, a los 15’ y un penal 3 minutos después, pero el local recuperó el dominio del juego y con más resto llegó mejor al ataque con try de José Ignacio Aramburu a los 33’ con conversión de Franco y 6 minutos después otro try, de Tadeo Ippoliti y nueva conversión para cerrar el marcador, logrando así una importante victoria.

El ganador formó con Guillermo Maya; Leandro Pérez; Jano Maiz; Facundo Morón; Juan Gentile; Pablo Albano; Juan F. Dorsi; Agustín Zubieta; Franco Zubieta 7; Pedro A. Parera; Hugo Moreno; Tadeo Ippoliti 5; Luciano Zubieta 5; Juan F. Flores; José Ignacio Aramburu 5; Guido Fasciolo 5; Martiniano Moreno; Carlos Marín; Marcos Maya; Agustín Hoyos; Juan I.Carabio; Nicasio Aramburu. DT Víctor Bordone.