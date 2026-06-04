Doble jornada de Rugby hubo el sábado en el Club Atlético
Una exitosa doble jornada de Rugby tuvo lugar el sábado pasado en el Club Atlético 9 de Julio, caracterizada por la enorme concurrencia que presenció los partidos y la cantidad de vehículos estacionados, sumados a los de hockey, que jugaban al mismo tiempo al lado.
El partido principal se disputó a las 15 hs, por la quinta fecha del Torneo Desarrollo de la UROBA, de primera división, con la visita del equipo del Yaguá Pitá R.C. de la ciudad de Rojas y una magnífica victoria local por 27 a 10.
El primer tiempo fue dominado por Atlético, con un try de entrada, a los 5’, de Guido Fasciolo y 12’ más tarde, de penal convirtió Franco Zubieta; pero en el segundo tiempo se emparejó el partido, si bien aumentó Luciano Zubieta con otro try a los 15’, el conjunto de Rojas logró un try más conversión, a los 15’ y un penal 3 minutos después, pero el local recuperó el dominio del juego y con más resto llegó mejor al ataque con try de José Ignacio Aramburu a los 33’ con conversión de Franco y 6 minutos después otro try, de Tadeo Ippoliti y nueva conversión para cerrar el marcador, logrando así una importante victoria.
El ganador formó con Guillermo Maya; Leandro Pérez; Jano Maiz; Facundo Morón; Juan Gentile; Pablo Albano; Juan F. Dorsi; Agustín Zubieta; Franco Zubieta 7; Pedro A. Parera; Hugo Moreno; Tadeo Ippoliti 5; Luciano Zubieta 5; Juan F. Flores; José Ignacio Aramburu 5; Guido Fasciolo 5; Martiniano Moreno; Carlos Marín; Marcos Maya; Agustín Hoyos; Juan I.Carabio; Nicasio Aramburu. DT Víctor Bordone.
Partidos Juveniles del Torneo Super 8
Comenzó el Torneo Súper 8, de UROBA, con los 8 mejores de la Unión: en Zona Oeste juegan Miuras (Junín), Atlético (9 de Julio), El Linqueño (Lincoln) y SORUC (Chacabuco) y Zona Este juegan Estudiantes (Olavarría), Argentino (T.Lauquen) y Remo “A” y “B” (Azul), en categorías M14, M16 y M18.
El sábado, desde la mañana, Atlético recibió a Miuras, el Club más importante, pero en M14 el local en una magnífica actuación ganó 76 a 22; luego, en M16 ganaron los Juninenses 29 a 22 y finalmente jugaron en M18, equipos con realidades muy distintas, porque los de Junín compiten en el primer nivel de la provincia, pero viene muy bien para los demás clubes, como experiencia.
Deja un comentario