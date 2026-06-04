Fondos para municipios: se postergó el debate en Diputados y sufren los intendentes

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que conduce Juan Pablo De Jesús, debía tratar este miércoles los proyectos para modificar el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), pero la discusión fue aplazada para este jueves a las 15:30. Detrás de la demora aparecen diferencias sobre el mecanismo de distribución de los fondos y la falta de una posición unificada dentro del oficialismo.

Fuentes legislativas afirmaron que “la decisión respondió a la necesidad de seguir acercando posiciones” en torno al punto que más controversia genera entre oficialismo y oposición: qué hacer con el 30% de los recursos que actualmente permanecen bajo la órbita de una comisión bicameral y no son de libre disponibilidad para los municipios.

Ahora se habría metido una nueva diferencia entre las tribus del peronismo en la metodología del reparto, y esa sería la principal razón para se caiga la reunión de hoy.

La discusión se da en medio de una creciente presión de los intendentes, que advierten sobre el deterioro de las cuentas comunales y reclaman mayor autonomía para administrar los recursos provinciales.

EL PUNTO DE CONFLICTO: CUD O BICAMERAL

El FEFIM fue creado en el marco de la Ley de Endeudamiento aprobada este año y garantiza a los municipios recursos equivalentes al 8% de la toma de deuda provincial, con un piso de 250 mil millones de pesos.

La norma estableció que el 70% de esos fondos se distribuya automáticamente entre los 135 municipios y sea de libre disponibilidad. El problema aparece con el 30% restante, cuya asignación depende de una Comisión Bicameral creada especialmente para ese fin. Esa diferencia es la que hoy divide aguas en la Legislatura.

Mientras algunos sectores impulsan que esos recursos se distribuyan automáticamente mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), otros consideran que la Bicameral debe conservar un rol activo para decidir el destino de los fondos y ejercer controles sobre su utilización.

LAS ALTERNATIVAS QUE ESTÁNSOBRE LA MESA

Uno de los proyectos que será debatido pertenece al presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena. La iniciativa propone que el 30% actualmente condicionado también pase a ser de libre disponibilidad para los municipios, aunque manteniendo a la Comisión Bicameral como órgano encargado de definir su asignación.

La propuesta cuenta con respaldo de sectores del radicalismo vinculados a Maximiliano Abad y es una de las que genera mayor expectativa dentro de la oposición dialoguista.

Sin embargo, dentro de la propia UCR, pero del sector de Miguel Fernández, surgió una alternativa diferente. El diputado Valentín Miranda presentó un proyecto para que el 100% de los fondos se distribuya automáticamente a través del CUD, eliminando cualquier margen de discrecionalidad política en el reparto.

La iniciativa recoge uno de los principales reclamos de los intendentes y busca garantizar que los recursos lleguen a las comunas bajo los mismos criterios que se utilizan para distribuir la coparticipación.

LA PROPUESTA DEL PRO

En las últimas horas, el PRO sumó una tercera opción a la discusión. El presidente del bloque amarillo, Alejandro Rabinovich, presentó una iniciativa que también habilita la libre disponibilidad de ese 30%, pero incorpora un criterio de reparto diferente.

El proyecto plantea que esos recursos sean distribuidos mediante un “coeficiente combinado”, integrado en un 50% por el CUD y en otro 50% por los ingresos corrientes percibidos por cada municipio durante 2025.

Además, propone fortalecer las facultades de la Comisión Bicameral, otorgándole atribuciones para requerir información económica al Poder Ejecutivo, monitorear la evolución de la deuda pública y autorizar el pago de los fondos a cada distrito.

UN DEBATE ATRAVESADO POR LA INTERNA POLÍTICA

La postergación del tratamiento expuso que la discusión no sólo atraviesa a la oposición. También existen diferencias dentro de Fuerza Patria respecto de cuál debe ser el mecanismo de distribución de los recursos y qué nivel de intervención debe conservar la Legislatura. Vale remarcar que desde el oficialismo no salió ningún proyecto para auxilio de los intendentes, y que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo horas atrás que “que los fondos sean 100% es de libre disponibilidad y se entregan por el CUD. Me parece que es la forma más razonable de que lleguen los fondos a los municipios de manera más equitativa”, quitándole, así, poder de control a la Legislatura.

La Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Juan Pablo De Jesús, será el escenario donde este jueves comenzarán a quedar expuestas esas posiciones.

Con los municipios reclamando respuestas urgentes, los aguinaldos a la vuelta de la esquina y varios proyectos en carrera, la pulseada ya no pasa por si los fondos deben llegar a los intendentes, sino por quién tendrá la lapicera para decidir cómo se reparten.