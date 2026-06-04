Policía recupera un vehículo municipal robado en la vía publica

Policía Comunal de 9 de Julio informo que se le tomo una denuncia al vecino Carlos Suarea, en carácter de ser empleado Municipal dando cuenta que este miercoles 3, y en circunstancias que dejo estacionada vía publica domicilio sito calle Cardenal Pironio y San Juan este medio una camioneta marca Toyota modelo Hilux doble cabina de color blanca dominio colocado HQN 354 con inscripciones en ambas puertas delanteras «Municipalidad de Nueve de Julio Vialidad Urbana» sin seguro en sus aberturas, constatando horas más tarde la faltante de la misma.

Por el hecho se registro un Pedido de SECUESTRO a traves del sistema informático de Policia Provincia Buenos Aires, donde se activo protocolo de búsqueda en la inmediatez, tomando intervención, la UFI 4 Dpto. Judicial Mercedes.

En tanto que horas mas tardes, el trabajo de investigacion tuvo su positivo fruto ya que gracias a la colaboración en la información aportada por una vecina, se logró recuperar la camioneta sustraída en el día de la fecha, la cual fue hallada en planta urbana de este medio.

No se informo en que zona de la planta urbana y en que estado estaba el vehiculo, si se detallo que se prosiguen con las tareas investigativas tendiente a establecer autoría material del ilícito e identificación de el o los delincuentes.