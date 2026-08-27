Una red regional para mejorar la elección de cultivares de soja

El proyecto regional Red Regional para la Evaluación de Cultivares, Reducción de Brechas Productivas y Transferencia de Innovación (RRECSO-Américas) busca mejorar la evaluación de variedades de soja y fortalecer el acceso del sector productivo a información comparable. La propuesta reúne a investigadores de Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y Perú, con participación del INTA y apoyo de la Universidad de Florida. La iniciativa es financiada por Fontagro y ejecutada por la Fundación ArgenINTA.

La iniciativa toma como referencia la experiencia de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja (RECSO) de Argentina, coordinada por Cristian Vissani -investigador del INTA-. El modelo combina participación público-privada, una metodología estandarizada, financiamiento compartido, calidad técnica y transferencia de información al sector productivo.

En el marco de la reunión, Eugenia Saini -secretaria Ejecutiva de Fontagro- aseguró: “Es un placer compartir con ustedes esta iniciativa”. A su vez, aprovechó el espacio para agradecer a la Universidad de Florida y a sus representantes.

Además, destacó la importancia de Fontagro en el mundo al fomentar proyectos de ciencia y tecnología.

“Fontagro tiene una característica, cuando el Consejo Directivo decide financiar un proyecto, son consorcios de países los que trabajan en simultáneo, con investigadores que forman una alianza donde se hace validación, conectando con el sector privado según sus necesidades”.

En este punto, reconoció que, “en 30 años, es la primera vez que invertimos en soja” y adelantó que, “si de la implementación de este proyecto surgen nuevas necesidades, podemos reunirnos y avanzar en un nuevo proyecto.”

Por su parte, Carlos Messina -director, UF/IFAS Crop Transformation Center, University of Florida- señaló: “Gracias por la oportunidad de participar. Estoy muy entusiasmado por esta iniciativa para hacer evaluaciones y ciencia. Si bien Estados Unidos no es miembro de Fontagro, gracias a Eugenia podemos participar”.

Y destacó: “Estamos muy contentos de ser parte de algo grande y con futuro.”

A su turno, Cristian Vissani -coordinador Nacional de la RECSO, INTA- dio la bienvenida a la reunión de inicio de proyecto y agradeció a Fontagro por darle el marco institucional, a las autoridades del INTA, a ASA y a ACSOJA, a las empresas involucradas y a los investigadores que participan del proyecto.

Queríamos dar un salto y poder incluir a otros países en la evaluación de cultivares de soja. Estoy muy contento por este encuentro”, puntualizo Vissani.

“Se trata de una red regional de ensayos de soja para identificar cultivares mejor adaptados y apoyar decisiones productivas”, señaló Vissani quien detalló que “el proyecto plantea desarrollar redes nacionales y una red regional de ensayos comparativos de rendimiento bajo un mismo protocolo”.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa será la evaluación de genotipos de distintos grupos de madurez en más de 180 ambientes durante el desarrollo del proyecto. Para ello se prevé una metodología común entre los países participantes, con una línea de base por país, un manual de protocolos unificado y bases de datos regionales que integren variables ambientales y del cultivo.

El encuentro de inicio también permite avanzar en la organización técnica de la red. Entre las actividades previstas se encuentra la reunión de investigadores líderes de cada país y el establecimiento de una línea de base nacional. A su vez, el Comité Técnico RECSO del INTA trabajará sobre la gobernanza y los protocolos de las redes, junto con la metodología de los ensayos comparativos de rendimiento en microparcelas.

La participación del INTA tiene un papel central en este proceso. Durante el taller técnico se abordan aspectos vinculados con la ecofisiología y el manejo del cultivo de soja, las enfermedades, el sistema de alarma de plagas y la genética. Entre los especialistas convocados figuran Marco Murgio, Lisandro Lenzi, Emilia Balbi y Cristian Vissani, investigadores del INTA.

La estimación del proyecto contempla como beneficiarios directos a unos 5.000 productores, 15 empresas semilleras y 500 asesores técnicos, además del personal de investigación y extensión de los institutos nacionales de investigación agropecuaria participantes.

INTA Informa