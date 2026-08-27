“Súper Niño”: Axel Kicillof activó una mesa interministerial, hizo anuncios millonarios y volvió a la carga denunciando al presidente Milei

El Gobierno bonaerense encendió la alerta ante la posibilidad de que la Provincia atraviese uno de los episodios climáticos más intensos de las últimas décadas y presentó un plan para anticiparse a sus posibles efectos del denominado «Super Niño»

El gobernador Axel Kicillof anunció la creación de una mesa interministerial con vínculo directo con los intendentes para coordinar las acciones de prevención, planificación y respuesta frente al fenómeno climático. Además, detalló que la Provincia tiene invertidos durante su gestión unos $2,3 billones en total para afrontar sus posibles consecuencias.

La presentación estuvo encabezada por el gobernador junto a los ministros Daniela Vilar (Ambiente) Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Javier Alonso (Seguridad) en el marco del Plan de Gestión de Riesgo frente al cambio climático.

Durante el anuncio, el jefe de Gabinete Carlos Bianco señaló que se trata de una situación que genera preocupación para todo este año y la primera mitad de 2027. Según explicó, los pronósticos meteorológicos anticipan la posibilidad de eventos climáticos adversos que obligarán a reforzar las tareas de prevención y respuesta.

El Súper Niño y el riesgo para la Provincia

Kicillof explicó que la Provincia viene trabajando desde hace tiempo ante la posibilidad de un fenómeno de gran intensidad y que ya se realizaron reuniones en distintas cuencas bonaerenses. Ahora, el objetivo es formalizar la coordinación con los municipios para anticiparse al escenario climático.

El Gobernador señaló que existe un 95% de probabilidad de que El Niño de este año sea muy fuerte y advirtió que el fenómeno podría desarrollarse durante los próximos meses. “Estamos para dar cuenta de lo que se ha hecho y ofrecernos para la coordinación, la planificación y para comunicar el riesgo de lo que se avecina”, sostuvo.

La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, explicó que El Niño modifica los patrones de lluvia a partir del aumento de la temperatura del océano y puede generar precipitaciones más frecuentes e intensas.

El antecedente bonaerense es uno de los principales motivos de preocupación. Según detalló Vilar, los tres grandes eventos registrados en el AMBA durante los últimos 35 años ocurrieron en contextos de El Niño.

La situación puede agravarse cuando las lluvias se suceden en períodos cortos. La mayor frecuencia de las precipitaciones incrementa la humedad del suelo, reduce su capacidad de infiltración y puede provocar la saturación de los terrenos. A eso se suma la crecida de arroyos y lagunas.

El pronóstico presentado durante la jornada marca una alta probabilidad de lluvias superiores a las normales entre agosto y octubre en buena parte del territorio bonaerense. En el sudoeste provincial, la probabilidad es considerada muy alta. El escenario podría empeorar entre octubre y diciembre, aunque todavía no están disponibles los datos trimestrales del Servicio Meteorológico Nacional.

Monitoreo, prevención y obras

El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, detalló tres niveles de acción. El primero está vinculado al monitoreo y la información, con el objetivo de ampliar la red de estaciones meteorológicas y contar con mejores datos para planificar las obras.

En ese marco, anunció la construcción de un visor provincial único que reunirá en tiempo real la información de las estaciones disponibles. La herramienta incorporará las 42 estaciones del Ministerio, otras 208 que se encuentran licitadas o planificadas y las que se sumen mediante convenios de colaboración. El objetivo es que los intendentes puedan acceder al sistema y conocer el estado de las cuencas y las condiciones meteorológicas.

Katopodis también puso el foco en la situación actual de los suelos. Según un informe de la Autoridad del Agua, las zonas centro, este y noroeste de la Provincia presentan niveles de saturación muy críticos. Siete municipios, además, ya superaron el 50% de la media anual de precipitaciones.

El ministro explicó que, si El Niño se prolonga, el suelo podría recuperar progresivamente parte de su capacidad de absorción. Pero advirtió que la situación requiere medidas de prevención, especialmente en las cuencas vinculadas al Río de la Plata, el Paraná y el Río V, en el límite con La Pampa.

En ese sentido, anticipó que durante la reunión que Kicillof mantendrá con el gobernador pampeano Sergio Ziliotto se trabajará sobre protocolos conjuntos para medir los caudales y establecer qué niveles permiten liberar agua sin trasladar el riesgo de inundaciones hacia la Provincia.

El segundo nivel contempla acciones concretas de prevención. Katopodis informó que ya fueron contratadas más de 33 mil horas de máquinas, con una inversión de $5.700 millones, para tareas vinculadas al mantenimiento y la respuesta ante posibles emergencias. También se prevé la limpieza de arroyos mediante cooperativas y el mantenimiento de la accesibilidad a través de Vialidad.

A eso se suma un plan de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios públicos, con protocolos junto a cooperativas y la incorporación de sistemas móviles de almacenamiento de energía.

El tercer nivel corresponde a las obras estructurales, con 139 obras y proyectos hidráulicos en desarrollo. Entre ellos se encuentran intervenciones en Bahía Blanca, la obra del Canal Maldonado, el Plan del Río Salado y la presa de Pergamino, próxima a ser licitada.

Seguridad y asistencia ante emergencias

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, sumó al plan cuatro ejes: alerta temprana, coordinación, fortalecimiento logístico y articulación con agencias y organizaciones de la sociedad civil.

El esquema contempla el acompañamiento a los municipios, monitoreo permanente y coordinación entre la Policía, equipos de rescate, Bomberos y Defensa Civil, que está organizada en 12 zonas.

Además, la Provincia reforzó su logística con patrulleros, motos de agua, gomones, embarcaciones y aeronaves. Alonso señaló que el objetivo es que el 80% de los municipios pueda implementar sistemas de alerta temprana.

El reclamo de Kicillof al Gobierno nacional

Kicillof aprovechó la presentación para cuestionar el modelo del Gobierno de Javier Milei y, en particular, la falta de asistencia nacional frente al escenario climático.

El Gobernador sostuvo que la Provincia debe prepararse “para que no nos atiendan el teléfono” y apuntó contra una gestión que, según afirmó, niega el cambio climático y frenó la obra pública.

Uno de los principales reclamos estuvo dirigido al Fondo Hídrico, donde aseguró que existen $293.000 millones sin ejecutar, recursos que, según planteó, fueron aportados por la sociedad y actualmente se encuentran colocados en títulos públicos.

«Vamos a reclamar que devuelva el Fondo Hídrico a la provincia ya, mañana, afirmó Kicillof, quien advirtió que esos recursos serán necesarios si finalmente se concreta un fenómeno de magnitud excepcional.

También cuestionó la distribución de recursos entre Nación y las provincias. Según sus números, Buenos Aires aporta el 40% de la recaudación nacional y recibe actualmente el 7%, frente al 20% histórico que, afirmó, recibía la Provincia.

Un plan que alcanza al sector productivo

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, detalló medidas específicas para el sector agropecuario, entre ellas recomendaciones técnicas a productores junto al Ministerio de Desarrollo Agrario y el trabajo de la Comisión de Emergencia Agropecuaria.

También mencionó el Plan Estratégico de Caminos Rurales y una línea de financiamiento Agro-Sustentable con créditos de hasta $100 millones para productores.

Desarrollo de la Comunidad prepara asistencia preventiva en centros urbanos, con una inversión superior a los $10.000 millones para la compra de insumos.

En Salud, la Provincia trabaja sobre obras hospitalarias, el fortalecimiento de la red de emergencias y la entrega de medicamentos y botiquines bonaerenses. También se contemplan intervenciones del OPISU en barrios populares.

En total, el gobierno de Axel Kicillof ubicó en $2,3 billones la inversión provincial destinada a prevenir y dar respuesta a los posibles efectos adversos del fenómeno climático.