Perspectiva agroclimática: «Santa Rosa», llega con clima nublado y frio para los próximos siete dias

La Tormenta de Santa Rosa, no es un hecho infalible que ocurre todos los años en igual fecha y con igual intensidad, sino un útil indicador climático, que da una idea si la llegada de la Primavera se producirá en forma temprana y vigorosa, o tardía y débil, dio a conocer en su perspectiva agroclimatica, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Al inicio de la perspectiva continuarán soplando los vientos del norte, que hicieron su entrada en los días previos, avanzando hasta el centro del área agrícola con registros sobre lo normal, pero sin lograr llegar hasta el sur, que permanecerá dentro del dominio de la circulación polar.

Con poco intervalo, se producirá el paso de un frente de tormenta, con actividad muy desigual, causando aportes escasos sobre la mayor parte del área agrícola, salvo tormentas cordilleranas, que extenderán su acción sobre Cuyo y el norte de la Patagonia, y precipitaciones moderadas a abundantes sobre el nordeste del NOA, el Paraguay, el norte del Litoral Fluvial y el norte del Uruguay.

Junto con el avance del frente, tendrá lugar la entrada de vientos polares, extendiéndose sobre el oeste, el sur y el centro del área agrícola, provocando heladas generales en las zonas serranas, mientras el sur de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán amplios focos con heladas localizadas.

De esta manera, la Festividad de Santa Rosa tendrá lugar con tiempo nublado y frío, pero sin precipitaciones significativas, indicando que el inicio de la Primavera podría atrasarse un tanto.