El RENATRE y Aapresid firmaron un convenio para articular trabajo decente, producción sostenible y certificaciones sobre buenas prácticas

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) firmaron un convenio marco de colaboración y cooperación por 24 meses para desarrollar acciones conjuntas vinculadas con el trabajo decente, la producción agropecuaria sostenible y regenerativa y la capacitación del sector rural. El acuerdo quedó formalizado el 5 de agosto, en Rosario, en el marco del Congreso de Aapresid.

El convenio fue suscripto por el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri, quien ya lo había rubricado, y el presidente de Aapresid, Marcelo Torres. En la formalización participaron el delegado del RENATRE Santa Fe Sur, Andrés Alasia; el delegado de Buenos Aires Norte, Rodrigo Esponda; y Oscar Martini y Gabriel Marzialetti, director adjunto y subdirector adjunto de Aapresid Certificaciones, respectivamente.

Uno de los principales objetivos es avanzar en la difusión conjunta de la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) del RENATRE y las certificaciones impulsadas por Aapresid: Agricultura Sustentable Certificada (ASC) y Ambiente Regenerativo Certificado (ARC).

“La articulación entre estas certificaciones ofrece a productores y empresas agropecuarias una mirada integral de la sostenibilidad, con criterios concretos para reconocer buenas prácticas, visibilizar avances y acompañar procesos de mejora continua en los establecimientos”, afirmó el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri.

«Este acuerdo con RENATRE es clave en la complementación de los estándares de ambas entidades. El sello ASC de Aapresid aporta criterios de sustentabilidad productiva y ambiental, mientras que la certificación de RENATRE garantiza aspectos de seguridad y vínculo responsable con los trabajadores, aportando criterios desde el plano social. Es una alianza fundamental para facilitar el camino hacia la certificación de prácticas sustentables por parte de productores y empresas agropecuarias», sostuvo el director adjunto de Aapresid Certificaciones, Oscar Martini.

Las instituciones prevén avanzar durante septiembre en un acta acuerdo específica, que permitirá establecer las acciones concretas para desarrollar esta propuesta de manera conjunta.

La firma se realizó en el marco del Congreso de Aapresid, que reunió a más de 12.500 personas, en su mayoría profesionales de la agronomía y productores agropecuarios interesados en la incorporación de tecnología, la regeneración de suelos y la sustentabilidad de los sistemas de siembra directa. El encuentro contó con actividades y aulas desarrolladas de manera simultánea y reunió a referentes del sector agropecuario para abordar los desafíos actuales de la producción.

Ambas instituciones continuarán trabajando de manera articulada para impulsar prácticas sostenibles que contemplen las condiciones laborales, la producción y el cuidado ambiental en los establecimientos rurales.