Una persecución en plena ruta 5 entre Chivilcoy y Mechita, resulto con tres personas aprehendidas y armas secuestradas
Una alerta al 911 desencadenó en la noche del miércoles una persecución policial sobre la Ruta Nacional 5, en el tramo comprendido entre Chivilcoy y Alberti, que terminó con tres personas aprehendidas, una en fuga y el secuestro de tres armas de fuego, entre ellas una con pedido de secuestro activo por un robo cometido días atrás.
De acuerdo a lo expresado por el Comisario Ezequiel Ruiz, Jefe de la Policía Comunal de Alberti, todo comenzó cuando personal del CPR de la vecina ciudad recibió un aviso por un vehículo que circulaba sobre la ruta sin luces traseras.
Al individualizarlo a la altura de la estación de servicio YPF, de la vecina ciudad, los efectivos se colocaron detrás del Chevrolet Corsa realizando señas con luces y balizas para que se detuviera.
El conductor ignoró las indicaciones y aceleró, iniciando una persecución en la que el rodado estuvo a punto de impactar contra un camión al intentar sobrepasar otro vehículo.
Finalmente, el Chevrolet se detuvo en el kilómetro 191, cerca de Mechita. En ese momento, uno de los ocupantes del asiento del acompañante descendió del vehículo y escapó corriendo hacia el campo, perdiéndose de vista.
Los tres restantes fueron reducidos por los efectivos del CPR, con colaboración de la EPC Alberti y el CPR Bragado. Durante la requisa se secuestraron cuatro teléfonos celulares, gorras y dos pares de guantes.
Además, se constató que el automóvil tenía un motor cambiado que no correspondía al rodado, lo que motivó una consulta a la U.F.I. Nº 6 del Departamento Judicial de Mercedes. La fiscalía dispuso la aprehensión del conductor por los delitos de encubrimiento y resistencia a la autoridad, y ordenó el secuestro de todos los efectos y del vehículo.
Los tres hombres aprehendidos tienen domicilios en las ciudades de Luján, José C. Paz y San Justo. Horas después del procedimiento, una persona que trabaja en una empresa ubicada sobre la ruta encontró un arma de fuego a unos 1.000 metros del lugar donde fue detenido el automóvil. Alertada la Policía, se inició un rastrillaje que permitió dar con otras dos.
Las tres armas descartadas durante la huida resultaron ser una pistola Beretta semiautomática calibre 635, con pedido de secuestro activo por un robo cometido el 16 de abril de 2026 en jurisdicción de Jáuregui-Luján; un revólver calibre 38 con seis proyectiles en su tambor; y una pistola Browning 9mm modelo detective, con numeración suprimida, montada y cargada con 12 municiones, más un cargador de pistola Beretta con 8 municiones en su interior.
Los detenidos contaban con antecedentes por robo, uno de ellos vinculado a un hecho cometido en la zona rural de Alberti en 2011.
No obstante, la Justicia resolvió otorgarles la libertad. El sujeto que logró escapar hacia el campo aún no ha sido identificado. El accionar policial fue destacado como un factor clave para evitar que se concretara un ilícito, ya sea en esta jurisdicción o en alguna ciudad de la región.
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