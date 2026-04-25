Una persecución en plena ruta 5 entre Chivilcoy y Mechita, resulto con tres personas aprehendidas y armas secuestradas

Una alerta al 911 desencadenó en la noche del miércoles una persecución policial sobre la Ruta Nacional 5, en el tramo comprendido entre Chivilcoy y Alberti, que terminó con tres personas aprehendidas, una en fuga y el secuestro de tres armas de fuego, entre ellas una con pedido de secuestro activo por un robo cometido días atrás.

De acuerdo a lo expresado por el Comisario Ezequiel Ruiz, Jefe de la Policía Comunal de Alberti, todo comenzó cuando personal del CPR de la vecina ciudad recibió un aviso por un vehículo que circulaba sobre la ruta sin luces traseras.

Al individualizarlo a la altura de la estación de servicio YPF, de la vecina ciudad, los efectivos se colocaron detrás del Chevrolet Corsa realizando señas con luces y balizas para que se detuviera.

El conductor ignoró las indicaciones y aceleró, iniciando una persecución en la que el rodado estuvo a punto de impactar contra un camión al intentar sobrepasar otro vehículo.