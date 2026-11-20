Bajo el lema “Ciencia que Nutre y Produce”, los próximos 19 y 20 de mayo de 2027, en el Centro Metropolitano de Rosario, Santa Fe, FERTILIZAR Asociación Civil realizará la 17.ª edición del Simposio FERTILIDAD, el tradicional encuentro sobre nutrición de cultivos y pasturas que se celebra cada dos años y convoca a más de 1.500 participantes en cada edición. Consolidado como un espacio de referencia técnica y científica, el evento reunirá a especialistas, productores, asesores, empresas y referentes del sector para abordar los desafíos y las oportunidades de avanzar hacia una producción agropecuaria más eficiente, rentable y sostenible.

En línea con su misión de promover el conocimiento sobre la nutrición de cultivos y el cuidado de los recursos productivos, FERTILIZAR AC reunirá a destacados especialistas nacionales e internacionales para compartir investigaciones, avances tecnológicos y experiencias que contribuyan a mejorar la productividad y la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios.

En un contexto marcado por la creciente demanda mundial de alimentos y los desafíos que enfrentan los sistemas productivos, uno de los ejes centrales del encuentro será el análisis de las brechas de productividad hacia 2030. Los especialistas abordarán cuánto falta para alcanzar los rendimientos potenciales en las principales regiones agropecuarias y cuáles son las brechas nutricionales que aún limitan la producción.

Otro de los temas destacados será el impacto de la inteligencia artificial aplicada a la nutrición de cultivos. Las nuevas herramientas basadas en IA están transformando la manera en que productores y asesores toman decisiones. Desde el diagnóstico de ambientes y las recomendaciones de fertilización hasta el monitoreo y la gestión integral de nutrientes, los expertos analizarán cómo estas tecnologías pueden contribuir a una agricultura más precisa, eficiente y sustentable.

El programa también incorporará una mirada sobre la importancia de la nutrición de pasturas y otros recursos forrajeros en los sistemas ganaderos, su contribución a la productividad animal y su papel frente a las oportunidades que presenta el crecimiento de la actividad ganadera y la evolución de los mercados de carne.

La coordinación académica estará a cargo de los Dres. Ings. Agrs. Fernando García (consultor) y Esteban Ciarlo (FERTILIZAR AC), quienes trabajarán junto a un destacado grupo de especialistas en el desarrollo de una agenda de alto nivel técnico y científico.

El encuentro culminará con un panel internacional integrado por referentes de toda la cadena agroalimentaria, que buscará responder una pregunta tan desafiante como vigente: ¿estamos fertilizando como deberíamos?. Desde una perspectiva integral y contextualizada, los participantes analizarán los avances alcanzados, las oportunidades de mejora y el papel estratégico de la nutrición para construir sistemas productivos cada vez más eficientes, rentables y sostenibles.

“Con cada edición del Simposio FERTILIDAD buscamos, a través de la evidencia científica, acercar la mejor información y los intercambios más nutritivos a quienes toman decisiones todos los días en el campo.

En 2027, encontrarán un gran “salón comercial” con todas las empresas vinculadas a la fertilidad de suelos y la nutrición de cultivos, un área de “trabajos técnicos” donde los investigadores nos acercan sus recientes desarrollos en la temática y un “salón de conferencias” donde volveremos a reunir a referentes de distintas disciplinas para debatir cómo la nutrición y la innovación tecnológica pueden contribuir a mejorar la productividad y la sustentabilidad de nuestros sistemas agropecuarios”, destacó María Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de FERTILIZAR AC.