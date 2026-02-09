Una nueva tragedia vial en ruta 65 deja dos personas fallecidas

Dos muertes dejó como saldo el gravísimo choque que se registró en la tarde de ayer domingo cuando una camioneta y un auto se embistieron de frente en el distrito de Junin, exactamente en la ruta provincial 65 y Camino del Resero, esto es entre la ruta 188 y el puente que cruza las vías del ferrocarril.

La tragedia aconteció entre una Toyota Hilux dominio AA324DW, conducida por Claudio Antonio Ponce, oriundo de Chacabuco y un Renault Fluence dominio JVN864, que manejaba un oficial de policía, identificado como Lionel Berzaghi quien iba acompañado por Sharon Solange Sosa de 23 años de edad oriunda de nuestra ciudad, quien lamentablemente falleció en el acto, en tanto fue informada la muerte del efectivo en las últimas horas de ayer.

El hombre tenía 31 años, con domicilio en Rojas y si bien estaba asignado a la fuerza en nuestra ciudad, supuestamente se hallaba de licencia.

Por su parte, personal de policía y bomberos trataban de determinar la causales del accidente, con la intervención del juzgado de turno.

fuente e imagen: Semanario de Junin