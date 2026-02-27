Las lluvias de la región se acercaron a la media mensual de febrero y la soja de segunda depende de marzo

En el mes de febrero, las lluvias de la región núcleo alcanzaron un promedio de 103 mm, cuando los promedios para la región oscilan entre 100 y 140 mm de oeste a este. Los mayores registros mensuales los recibió una zona la zona central del oeste y otra en el noreste: Montes de Oca con 177 mm, Bengolea con 171 mm, y Carlos Pellegrini con 167 mm. Por otro lado, hay un 30% área en donde el agua resultó insuficiente para reactivar la recuperación de los cultivos, con acumulados por debajo de los 80 mm. Se trata de un corredor que se extiende por debajo de Rosario hacia el oeste y el sur.

Si bien ha sido fundamental la recomposición de las lluvias que comenzó a darse a partir de la segunda quincena de febrero, respecto al año pasado se siente poco: el año pasado la región recibió 222 mm, superando ampliamente la media mensual el 95% del área.

Se observa una recuperación de la soja de segunda, pero está lejos de la contundencia del año pasado y sigue dependiendo del agua de marzo

El año pasado, la sequía y la intensa ola de calor de enero dejaron pérdidas irreversibles en la soja de segunda. Sin embargo, la recuperación tras las lluvias de febrero y marzo fue mejor a la esperada: el 83% de los lotes pasó de la condición regular a mala a una condición buena a excelente. En la región se prevén 33 qq/ha como rinde promedio, algo que parecía imposible. Hoy, las expectativas están 3 quintales por debajo, con grandes diferencias zonales, pero con buenas posibilidades de mejora en el 70% del área restante.

Este año, los técnicos advierten que la recuperación de la soja de segunda no es tan contundente como hace un año. Sin embargo, tras más de un mes de estar aletargado, sin poder sobrepasar la altura de la paja del trigo, el cultivo volvió a crecer. En Bouquet agregan: “como no se sembró temprano por las lluvias, hay tiempo. La película va por la mitad. Los lotes que recibieron 40 a 50 mm en la última semana empiezan a arrancar. Si todo va bien, puede terminar llegando a los rindes promedios de acá, unos 35 qq/ha”. En cambio, hay áreas alrededor del gran Rosario, extremo noreste bonaerense, y sectores del sudeste de Córdoba dónde, aun con lluvias, se estiman entre 15 y 20 qq/ha y que difícilmente se superen los 25 a 30 qq/ha.

La posibilidad de acercarse a los 33 qq/ha del año pasado sigue supeditada a las lluvias de marzo, a heladas tempranas que no se presenten y corten el ciclo del cultivo y que tampoco se produzcan olas de calor.

La recuperación de la soja de primera queda muy golpeada en dos áreas importantes de la región

La primera área, lamentablemente, está asociada a la severa tormenta de viento y granizo. Esta semana se siguieron recorriendo lotes y siguen apareciendo fotos mostrando, cómo dicen los agrónomos, “que dónde golpeó el granizo, parece tierra arrasada”. En el sudeste de Córdoba, la tormenta de granizo impactó de lleno sobre una campaña que, hasta ese momento, los técnicos destacaban por la muy buena condición de los planteos tempranos. “En la zona de Monte Buey y alrededores, las sojas de primera venían con perspectivas de rindes por encima del promedio”, destacan los técnicos. Lamentablemente, se constata que ha sido una manga mucho más grande de lo que suele ser. El corredor que va desde Armstrong, Tortugas y General Roca hasta Inriville concentra los mayores reportes de daños en cultivos.

Por otro lado está el “triángulo” del centro-sur santafesino atravesó al menos 45 días de sequía aguda en pleno período crítico. Allí el cultivo quedó marcado: se las expectativas están en torno del 20 al 50% respecto de los lo proyectado al inicio. En la zona de San Pedro, fuertemente golpeada por la falta de agua, la soja de primera promediaría entre 20 y 25 qq/ha. Los daños en esta área van del 20 al 40%.

Por otro lado, en el resto se han consolidado rindes muy buenos para un año semejante. Por ejemplo en Carlos Pellegrini, donde las lluvias acompañaron casi todo el verano, se estiman promedios de 50 qq/ha. En Bombal las proyecciones rondan los 45 qq/ha y en el sudeste cordobés entre 40 y 50 qq/ha.