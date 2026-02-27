El Gobierno promulgó el Acuerdo interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

El Gobierno oficializó esta noche la promulgación de la Ley 27.800, mediante la cual el Congreso aprobó el Acuerdo Interino de Comercio celebrado entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea. La medida se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

El entendimiento fue suscripto el 17 de enero de 2026 en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, entre los Estados parte del Mercosur —la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay— y el bloque europeo.

El acuerdo consta de 23 capítulos, junto con sus anexos y apéndices, que forman parte integrante de la norma aprobada por el Parlamento. El texto completo de los anexos se encuentra disponible en la edición web del Boletín Oficial de la República Argentina (BORA).

La ley fue sancionada en la sesión del 26 de febrero de 2026 y lleva las firmas de las autoridades legislativas Bartolomé Esteban Abdala, Martín Alexis Menem, Agustín Wenceslao Giustinian y Adrián Francisco Pagán.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo promulgó la norma a través del Decreto 111/2026, en uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional. El decreto dispone su publicación en la Dirección Nacional del Registro Oficial, la notificación al Congreso y la comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El decreto fue firmado por el presidente Javier el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro Pablo Quirno Magrane.

De esta manera, quedó formalmente incorporado al ordenamiento jurídico argentino el acuerdo interino de comercio entre ambos bloques, que apunta a profundizar el intercambio comercial y la integración económica entre el Mercosur y la Unión Europea.