Solidaridad del Tenis de Club San Martin: Se suma a la Campaña «Démosle Pelota al Autismo»

En el Tenis del Club San Martín nos sumamos a la campaña “Démosle pelota al autismo”, una colecta impulsada por Fundación INECO que busca generar aulas más inclusivas reutilizando pelotas de tenis en desuso para reducir el ruido en las aulas.

Desde el año pasado venimos acompañando esta iniciativa, cuando realizamos la donación de pelotitas para un aula del Colegio Jesús Sacramentado. Creemos en el deporte como herramienta de compromiso y transformación social.

Nuestro Quincho de Tenis, ubicado en Av. 25 de Mayo y Pueyrredón, es punto permanente de recolección de pelotas en desuso.

Invitamos a todos los socios y toda la comunidad a acercar sus pelotitas y a sumarse a esta acción solidaria.

Y los colegios de la ciudad que necesiten, pueden comunicarse con nosotros para coordinar la entrega.

¡Porque cada pelota que ya no usamos en la cancha puede hacer una gran diferencia en el aula!