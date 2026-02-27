Consejo Escolar: Se culmino con la refacción de la obra de gas en Escuela Nº 50

Desde el Consejo Escolar del partido de 9 de Julio informaron que esta semana se concretó la finalización de la obra en la Escuela Primaria N° 50, que consistió en la refacción y readecuación integral de la instalación de gas.

Los trabajos incluyeron la incorporación de un sistema de doble regulación para reforzar la seguridad y la adecuación de las ventilaciones conforme a la normativa vigente. Asimismo, se readecuaron todos los calefactores y se colocó una cocina, dejando previsto un pico de conexión para una nueva cocina que ya se encuentra gestionada.

Esta obra, iniciada a principios del mes de enero, garantiza mejores condiciones de seguridad para toda la comunidad educativa y permite el normal funcionamiento del establecimiento.