Que expresaron desde la agro industria, la aprobación Mercosur-UE

Tras aprobarse el Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea por parte del Senado argentino, las principales entidades del sector agroindustrial y de la cadena agroexportadora manifestaron públicamente su respaldo. Y consideran que se trata de una oportunidad histórica para profundizar la inserción internacional del país y consolidar el perfil exportador del agro argentino.

La reacción del campo y la agroindustria

En una publicación en la red social X, la Sociedad Rural Argentina (SRA) destacó que «este acuerdo representa una oportunidad histórica para el sector agropecuario al lograr un acceso preferencial a un mercado con más de 440 millones de consumidores». Y agregó: «Su aprobación se logró con la celeridad necesaria para permitirnos ser el primer país en comenzar a hacer uso de sus beneficios».

Asimismo, desde la SRA remarcaron «la necesidad de acompañar este proceso con políticas internas que mejoren la competitividad: reducción de la presión impositiva, simplificación regulatoria, mejora en infraestructura y estabilidad macroeconómica».

En la misma línea, el Consejo Agroindustrial Argentino celebró la decisión del Senado. Y sostuvo que el país demuestra seriedad institucional y credibilidad para celebrar acuerdos de libre comercio a través del bloque.

La entidad subrayó que la agroindustria es uno de los sectores más competitivos de la economía argentina. Y anticipó: «Buscaremos capitalizar este acuerdo para potenciar nuestra capacidad exportadora al máximo».

El Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Ingeniero Ricardo Marra, celebró la ratificación. Y sostuvo: «Gracias a este Acuerdo, Argentina podrá ampliar sustancialmente su presencia en ese mercado, dado que la UE eliminará aranceles o abrirá cuotas sobre el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur».

Además Marra sostuvo que un acuerdo de esta magnitud no solo actualiza y fortalece las normas que rigen al Mercosur, sino que además allana el camino para avanzar en nuevos acuerdos comerciales, fundamentales para afianzar la proyección internacional del bloque. Y concluyó, que «contribuye a estabilizar políticas y a generar un horizonte de previsibilidad que favorece la inversión productiva y el desarrollo de largo plazo».

Argentina ratifica tras Uruguay

El paso argentino se produjo luego de que el Parlamento de Uruguay aprobara el acuerdo, convirtiéndose en el primer país del Mercosur en hacerlo. La rápida ratificación en Buenos Aires fue interpretada por entidades rurales como un gesto de celeridad institucional que permite al país posicionarse entre los primeros en comenzar a utilizar los beneficios comerciales del entendimiento.

Para el sector, el acuerdo constituye una política de Estado que atravesó distintos gobiernos y etapas de negociación, y que ahora ingresa en una fase decisiva de implementación. La lectura predominante es que la previsibilidad y el marco de reglas claras resultan claves para sostener inversiones y planificación productiva de largo plazo.

Oportunidad histórica y desafíos internos

Las entidades agropecuarias coincidieron en que el acceso ampliado al mercado europeo representa una oportunidad concreta para incrementar exportaciones, agregar valor y diversificar destinos. La posibilidad de reducir o eliminar aranceles mejora la competitividad relativa de los productos argentinos frente a otros proveedores internacionales.

Sin embargo, el sector entiende que el acuerdo no garantiza por sí solo un salto exportador automático. Sino que el beneficio dependerá de la capacidad del país para ordenar variables internas y sostener un entorno de negocios que permita competir en igualdad de condiciones en un mercado exigente como el europeo.