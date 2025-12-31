Una nueva inspección de Vialidad Nacional en el puente de ruta 5 y Rio Salado, la estructura no presenta daños

En el marco de un operativo de monitoreo y control preventivo, se realizó una recorrida técnica sobre la Ruta Nacional 5, a la altura de las localidades bonaerenses de Alberti y Bragado, con el objetivo de evaluar el estado del puente que cruza el Río Salado y analizar el comportamiento del cauce ante las recientes variaciones hídricas.<

Del operativo participaron autoridades y personal técnico de Vialidad Nacional, fuerzas de seguridad vial y representantes de distintos organismos nacionales.

También estuvieron presentes el coordinador de la Cuarta Sección Electoral, Leandro Cabrera —actual jefe regional de ANSES Bonaerense III y Bonaerense V— y Daniela Monzón, referente y coordinadora territorial de la ciudad de Bragado, quienes supervisaron el desarrollo de las tareas.

Durante la jornada, el director de Vialidad Nacional, Martín Augusto, junto a dos ingenieros del organismo, llevaron adelante una evaluación integral del puente mediante el uso de una grúa especializada. Tras la inspección, se confirmó que la estructura no presenta daños y que el nivel del río descendió aproximadamente un metro, lo que permite descartar riesgos inmediatos.

No obstante, los técnicos advirtieron la formación de un barranco aguas arriba, que podría vincularse en los próximos días con una canalización preexistente, situación que continuará siendo monitoreada de manera permanente.

En el marco del operativo, además, se anunció la asignación de fondos significativos para distintas localidades, que se distribuirán en dos tramos y alcanzarán un monto total de 1.046 millones de pesos. El despliegue contó con la presencia de Gendarmería Nacional y personal de control vial, garantizando condiciones de seguridad para quienes transitan por la ruta.

Las autoridades destacaron la importancia del trabajo preventivo y reafirmaron su compromiso de continuar con el seguimiento del cauce del río para proteger la infraestructura vial y a las comunidades de la región.

Bragado Informa