Sial China 2026: los exportadores argentinos arribaron a Shanghái entre el entusiasmo y la cautela

Como todos los años, la estratégica Sial China marcará el pulso de las exportaciones hacia el principal destino de la carne argentina. Pero este 2026 no será un año más ya que se trata del primer ciclo en el que se aplican las cuotas derivadas del proceso de salvaguardia que realizó el gobierno chino con las consecuentes fluctuaciones del mercado.

En ese contexto, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) desembarcará con un pabellón de 1.150 metros cuadrados para la participación de 25 empresas exportadoras. Detrás de la gran puesta en escena, los empresarios intentarán descifrar hacia dónde se mueve el gigante asiático y qué impacto tendrán las cuotas sobre el mercado.

“En esta feria en particular va a haber mucho análisis por la cantidad de medidas, anuncios y resoluciones, algunas ya tomadas y otras en vías de dictarse”, advirtió Carlos Riusech, de Frigorífico Gorina. Según explicó, el sector buscará interpretar “los movimientos que está habiendo con los tres grandes jugadores del negocio: China, Estados Unidos y Brasil”.

“Es muy importante ver cómo se va a desarrollar el mercado chino según las cuotas que se les están terminando a Brasil y Australia”, coincidió Hugo Borrell, de Arrebeef. “Por ahora hay poca información oficial y de eso depende mucho nuestro futuro en ese mercado”, agregó.

Y China no es “un mercado más”: “Con las 496.000 toneladas exportadas por un valor aproximado de 1.900 millones de dólares, la Argentina se ha consolidado como el segundo proveedor a nivel mundial de la República Popular de China”, destacó Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC y vicepresidente del IPCVA. “Y por eso esta feria es tan importante para nosotros”.

A pesar de las tensiones comerciales, algunos exportadores creen que el mercado seguirá mostrando dinamismo, especialmente para productos de mayor valor agregado.

“La expectativa es encontrar un mercado activo”, señaló Tomás Coelho, de FRIMSA. “Vienen pagando precios razonables cuando hablamos de un producto diferenciado y bien trabajado”, dijo, aunque aclaró que el gran interrogante sigue siendo qué ocurrirá cuando finalicen sus cuotas Brasil y Australia. “Creo que va a ser una feria intensa y con negocios porque los compradores chinos van a estar buscando carne”, proyectó.

En la misma línea, Daniel Urcía, presidente de FIFRA, consideró que en los próximos meses se podrían abrir oportunidades para la Argentina en función del grado de cumplimiento de las cuotas de otros países competidores.

“Creo que el segundo semestre genera expectativas entre aquellos países que vienen con un alto nivel de cumplimiento y otros, como el caso argentino, que vienen a un ritmo regular”, explicó. Según dijo, eso podría “alentar operaciones con mejores alternativas comerciales”.

La cautela, sin embargo, sigue predominando entre varios operadores.

“Estamos viendo un escenario de mucha incertidumbre debido a lo que pueda suceder finalmente con la cuota de Brasil”, afirmó Facundo Secco, de Forres Beltrán. “Los valores se mantienen estables y en la feria queremos escuchar la postura de los importadores antes de salir a ofertar”, explicó.

“Si bien el contexto exportador para la Argentina hoy no es de lo más favorable, esperamos que mejoren las condiciones para trabajar de una manera más fluida”, agregó, por su parte, Mariano Grimaldi, de Logros. “La carne argentina es un motor y una fábrica de mano de obra, así que necesitamos mejores condiciones”, sostuvo.

“Nuestra expectativa es tener buena presencia, contactar clientes y ver in situ qué está pasando en el mercado chino”, resumió Luis Viera, de Frigorífico Rafaela. “El mercado parece bastante calmo, vamos a ver qué pasa”, concluyó.

Las empresas que participarán junto al IPCVA son Arrebeef, Azul Natural Beef, Carne Hereford/Abuelo Julio, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Conallison, Ecocarnes, Frigolar, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Industrias Frigoríficas Recreo, Industrias Frigoríficas Sur, Italmen Menudencias, La Anónima, Logros, Marfrig (Quickfood), Offal Exp, Panoa Ganadera SRL, Rafaela Alimentos, Santa Giulia y Tomasello.