Allanaron el Autódromo Roberto Mouras en plena fecha del TC y el clan Mazzacane quedó otra vez bajo la lupa

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la PFA bajo una orden del Juzgado de Garantías N°5 de La Plata. Según trascendió, la inspección estuvo vinculada a presuntas irregularidades en las habilitaciones del predio.

Fuentes ligadas al operativo indicaron que participaron entre 50 y 70 agentes federales, que se desplegaron en distintos sectores del circuito mientras se desarrollaba con normalidad la actividad automovilística programada para este domingo.

La intervención judicial se suma a una serie de inspecciones y allanamientos que comenzaron a repetirse desde fines de 2025, tanto por parte de la Policía Federal como de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) , en el marco de distintas causas que rodean al automovilismo nacional y a dirigentes vinculados al Turismo Carretera.

Procesamientos y sospechas en la conducción de ACTC

El procedimiento de este domingo también aparece conectado con el escenario judicial que involucra a la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Semanas atrás, la Justicia allando la sede de la entidad una investigación que tiene bajo la lupa a integrantes de su conducción.

En ese expediente quedaron procesados Hugo Mazzacane y Gastón Mazzacane, presidente y vicepresidente de la ACTC, respectivamente, junto a otros empresarios y directivos investigados por presuntas maniobras de evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.

La causa, impulsada por la Fiscalía Federal N°1 de La Plata a cargo de María Laura Roteta y tramitada en el Juzgado Federal N°1 encabezado por Alejo Ramos Padilla, investiga un entramado societario presuntamente destinado a ocultar ingresos, desviar activos y evitar el pago de impuestos.

La Policía Federal allanó el Autódromo Roberto Mouras durante una jornada automovilística por presuntas irregularidades en habilitaciones

Según la resolución judicial, las maniobras habrían incluido facturación apócrifa, contabilidad paralela e interposición de empresas para eludir obligaciones fiscales. El perjuicio estimado para el Estado nacional ronda los $4.000 millones.

La investigación alcanza además a la firma Quilmes Tolosa S.A., vinculada a la familia Mazzacane y ubicada en 34 entre 119 y 120, junto a otras sociedades y empresarios que continúan bajo análisis judicial mientras avanzan las distintas medidas ordenadas por la Justicia.

fuente y foto: 0221