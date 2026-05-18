La Secretaria de Obras publicas dio a conocer la labor en caminos rurales durante la ultima semana

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos y el área de Vialidad Rural, informa los trabajos desarrollados durante la semana comprendida entre el lunes 11 y el sábado 16 de mayo en distintos sectores del partido, con tareas orientadas al mantenimiento, mejorado y recuperación de caminos rurales y desagües.

ZONA DE MOREA

Se trabajó con motoniveladora en el camino de la Ruta 40 hacia el deslinde con 25 de Mayo, en reconstrucción de camino, perfilado y tapado de pozos.

ZONA DE FRENCH

Se colocó tierra con pala y camiones para tapar pozos en el Camino Fantasma (077-13). En el camino T-198 se trabajó en la nivelación. En el camino “Las 5 Esquinas” (T-195) se colocó una alcantarilla y se rellenó un bajo con tierra.

También se volvió a colocar tierra en más alcantarillas que se habían quitado en el momento de la inundación, en el canal que está llegando a la antena, para dar transitabilidad.

ZONA LA NIÑA

En el “Camino Fantasma” (077-13) hacia “La Rosita” se trabajó con motoniveladora, pala cargadora y dos camiones cubriendo pozos, y se va a continuar hasta llegar a la localidad de Quiroga.

También en La Niña las tareas se llevaron a cabo en el “Camino Fantasma” (077-13) con motoniveladora para la reconstrucción y perfilado del camino. En el camino de Azcuaga (T-135) hasta la escuela “La Casualidad”, dos motoniveladoras trabajaron en la reconstrucción y perfilado del mismo.

Se está trabajando en el camino El Pajarito (S-10), realizando una media reconstrucción con tapado de pozos y perfilado con motoniveladora.

En el camino La Vía-La Niña (P-3), una retroexcavadora realizó extracción lateral y se colocó una una alcantarilla para dar corrida del agua y así evitar que el camino se corte.

ZONA DENNEHY

Desde calle Mitre a Dennehy (S-5) se colocó tierra con dos camiones y pala, tapando pozos pantanosos para que el tránsito sea fluido.

ZONA FAUZÓN

En el camino P-1, trabajó con máquina de arrastre para mejorar transitabilidad.