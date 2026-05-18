Historico triunfo para el piloto de automovilismo, Santiago Baztarrica en las 24 Horas de Nürburgring

El piloto de automovilismo de 9 de Julio, Santiago Baztarrica, debuto este fin de semana en el circuito alemán Nordschleife, conocido como el “Infierno Verde”, Baztarrica integró el equipo Adrenalin Motorsport junto a Sven Markert, Benjamín Albers y Yannick Fübrich.

Tras una clasificación complicada que los dejó en el segundo lugar de la divisional, la carrera presentó distintos desafíos para la escudería. Incluso, durante las primeras horas de competencia, el BMW del equipo sufrió un toque con otro vehículo de la categoría TCR, situación que obligó a remontar posiciones.

Con el correr de las horas, la tripulación fue ganando terreno gracias a un ritmo consistente y una estrategia sólida en una prueba marcada por la exigencia extrema y el desgaste mecánico.

Finalmente, el joven piloto bonaerense fue el encargado de conducir en el tramo decisivo y sellar la victoria en su categoría, completando una actuación destacada en una de las carreras más prestigiosas del automovilismo internacional.

El triunfo de Baztarrica representa un enorme logro para el deporte motor de 9 de Julio y para el automovilismo argentino en el exterior.